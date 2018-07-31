Aleyna Tilki: Türkiye’de tatil mi yapılır

Aleyna Tilki, \u00f6nceki gece bir arkada\u015f\u0131 ile Beyo\u011flu'nda g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Aleyna Tilki 03.30\u2019da bir mekandan \u00e7\u0131karken gazetecilere yakaland\u0131.,Mekandan \u00e7\u0131k\u0131p kap\u0131 \u00f6n\u00fcnde arac\u0131n\u0131 beklemeye ba\u015flayan \u015fark\u0131c\u0131,gazetecilerin tatil sorusuna \u015foke eden bir cevap verdi.,Aleyna Tilki gazetecilerin \u201cHi\u00e7 bronzla\u015fmam\u0131\u015fs\u0131n\u0131z, tatil yapmaya f\u0131rsat bulamad\u0131n\u0131z m\u0131?\u201d sorusu \u00fczerine \u015f\u00f6yle dedi: ,\u201cKendimi ya\u015flanm\u0131\u015f hissediyorum, \u00e7ok yorgunum. ,\u00c7ok \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in tatil yapmaya f\u0131rsat bulam\u0131yorum. ,Yapacak olsam da bu T\u00fcrkiye olmaz zaten. T\u00fcrkiye\u2019de tatil mi yap\u0131l\u0131r? Yurt d\u0131\u015f\u0131n\u0131 tercih ederim.\u201d,.