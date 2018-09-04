Aleyna Tilki'ye büyük şok! Yeni şarkısı 'Dipsiz Kuyum' çalıntı mı?

Yapt\u0131\u011f\u0131 her hareketle magazin g\u00fcndeminde kendisine yer bulan gen\u00e7 \u015fark\u0131c\u0131 Aleyna Tilki, \u015fu s\u0131ralar yeni \u015fark\u0131s\u0131yla \u00e7ok konu\u015fuluyor.,. Ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 ve yazar Onur Akay, s\u00f6z ve m\u00fczi\u011fi Emrah Karaduman'a ait olan 'Dipsiz Kuyum' isimli \u015fark\u0131yla ilgili '\u00e7al\u0131nt\u0131' iddias\u0131nda bulundu., Yine MESAM Teknik Bilim Kurulu karar verecek ve g\u00f6receksiniz eserdeki pay oran\u0131n belirlenmesi i\u00e7in taraflar\u0131n aralar\u0131nda anla\u015fmas\u0131 veya yarg\u0131 yoluna ba\u015fvurmalar\u0131 gerekti\u011fine karar verilecek\u201d \u0130fadelerini kulland\u0131.,Ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 ve yazar Onur Akay, magazin g\u00fcndemine bomba gibi d\u00fc\u015fen bir iddiada bulundu. Akay, bestesi Emrah Karaduman'a ait olan ve Aleyna Tilki'nin yorumuyla d\u00fcn YouTube'da yay\u0131nlanarak milyonlar\u0131n dinledi\u011fi, \u2018Dipsiz Kuyum' isimli yeni \u015fark\u0131n\u0131n, Ac\u0131lar\u0131n Kad\u0131n\u0131 olarak bilinen Bergen'in yorumlad\u0131\u011f\u0131 ve 29 sene \u00f6nce piyasaya \u00e7\u0131kan \u2018Y\u0131llar Affetmez' isimli \u015fark\u0131 ile ayn\u0131 oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.,Yaz\u0131dan hemen sonra \u201cY\u0131llar Affetmez\u201d isimli \u015fark\u0131n bestecisi Cengiz Tekin'le de konu\u015ftu\u011funu dile getiren Onur Akay, \u201cCengiz Tekin, bu sabah erkenden MESAM'a giderek, Teknik Bilim Kurulu'na ba\u015fvurdu. Tekin'le telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi yapt\u0131m. ,Konu ile ilgili bir yaz\u0131 yazan Onur Akay, \u201dAleyna Tilki, Emrah Karaduman'la birlikte yapt\u0131\u011f\u0131 \u2018Dipsiz Kuyum' \u015fark\u0131s\u0131n\u0131 Youtube\u2019ta yay\u0131nlad\u0131. \u015eark\u0131, k\u0131sa s\u00fcrede izlenme rekorlar\u0131 k\u0131rd\u0131. Ancak bestesi Emrah Karaduman'a ait olan \u2018Dipsiz Kuyum' isimli \u015fark\u0131n\u0131n ana temas\u0131, 29 sene \u00f6nce Ac\u0131lar\u0131n Kad\u0131n\u0131 Bergen'in s\u00f6yledi\u011fi ve s\u00f6zleri Ahmet Sel\u00e7uk \u0130lkan'a, bestesi ise Cengiz Tekin'e ait olan, \u2018Y\u0131llar Affetmez' \u015fark\u0131s\u0131 ile ayn\u0131. ,S\u00f6z konusu \u015fark\u0131lar\u0131n benzerli\u011fini g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne d\u00f6ken MESAM as\u0131l \u00fcyesi Onur Akay, ge\u00e7ti\u011fimiz \u015eubat ay\u0131nda ise, Tarkan\u2019\u0131n okudu\u011fu \u2018Beni \u00c7ok Sev\u2019 isimli \u015fark\u0131n\u0131n, yine Cengiz Tekin'e ait \u2018Ellerim U\u011furlar\u2019 isimli \u015fark\u0131dan \u00e7al\u0131nt\u0131 oldu\u011fu iddias\u0131 hakk\u0131nda, MESAM Teknik Bilim Kurulu'nun karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. ,Kendisi bana, \u201c1700 bestem var, ben bu \u015fark\u0131y\u0131 87 y\u0131l\u0131nda Bergen'e okuttum. Hangi biriyle u\u011fra\u015fal\u0131m. Tarkan'\u0131n \u015fark\u0131s\u0131 ile olan olayda da araya biri girdi ve uzla\u015fma yoluna gidilecek\u201d dedi ve bu i\u015fin pe\u015fini b\u0131rakmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u201d dedi.,Kurul, ayn\u0131 olan b\u00f6l\u00fcmlerin eserlerin ana temas\u0131 oldu\u011funu tespit etmi\u015f ve \u2018Ellerim U\u011furlar\u2019 isimli \u015fark\u0131n\u0131n bestecisi Cengiz Tekin\u2019in, bestesi Serkan \u0130zzet \u00d6zdo\u011fan\u2019a ait olan \u2018Beni \u00c7ok Sev\u2019 isimli eserdeki pay oran\u0131n belirlenmesi i\u00e7in taraflar\u0131n aralar\u0131nda anla\u015fmas\u0131 veya yarg\u0131 yoluna ba\u015fvurmalar\u0131 gerekti\u011fine karar vermi\u015fti. (Mynet),Kendisine, 1997 y\u0131l\u0131nda \u00e7\u0131kan \u00dcmit Besen'in \u2018Seni Unutmaya \u00d6mr\u00fcm Yeter Mi?' \u015fark\u0131s\u0131 ve 1990 y\u0131l\u0131nda \u00e7\u0131kan Kurtulu\u015f T\u00fcrkg\u00fcven'in \u2018\u00c7ok mu G\u00f6rd\u00fcn\u00fcz?' \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131n da \u2018Y\u0131llar Affetmez' \u015fark\u0131s\u0131ndan al\u0131nt\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledim ve bu durumda \u2018Dipsiz Kuyum' \u015fark\u0131s\u0131n\u0131n, bu iki \u015fark\u0131ya da benzerlik g\u00f6sterdi\u011fini ilettim.