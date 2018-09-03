Aleyna Tilki yönetmen koltuğuna oturuyor

Yapt\u0131\u011f\u0131 her hareketiyle g\u00fcndem olan gen\u00e7 \u015fark\u0131c\u0131 Aleyna Tilki \u015fu aralar y\u00f6netmenlik i\u015fine sard\u0131. Tilki, tekrar y\u00f6netmen koltu\u011funa oturuyor. ,Daha \u00f6nce kendi klibi 'Yaln\u0131z \u00c7i\u00e7ek'i y\u00f6neten ve olduk\u00e7a olumlu ele\u015ftiriler alan Tilki, bu sefer Demet Akal\u0131n'\u0131n yeni klibini y\u00f6netecek.,Aleyna Tilki, \u00f6nceki g\u00fcn yeni ald\u0131\u011f\u0131 700 bin liral\u0131k Porsche Macan otomobiliyle yollardayd\u0131. Annesi Havva Tilki ile dola\u015fmaya \u00e7\u0131kan gen\u00e7 \u015fark\u0131c\u0131, \u0131\u015f\u0131klarda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 habercilerin r\u00f6portaj teklifini geri \u00e7evirmeyip sa\u011f \u015feride \u00e7ekti.,Tilki, Emrah Karaduman\u2019\u0131n st\u00fcdyosunda Demet Akal\u0131n ile bulu\u015ftuklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi ve \u201cDemet Han\u0131m\u2019\u0131n yeni \u015fark\u0131s\u0131 \u2018Ses Kes\u2019in klibinde y\u00f6netmenlik yapaca\u011f\u0131m. \u00c7ok heyecanl\u0131y\u0131m\u201d dedi.,\u015eark\u0131c\u0131, kendi klibinin de \u00e7ok yak\u0131nda ekranlarda d\u00f6nmeye ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti: \u201cBir \u00f6nceki klibe benzese de al\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015f\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda olan bir \u00e7al\u0131\u015fma.\u201d,Demet Akal\u0131n ile Aleyna Tilki aras\u0131nda 2017 y\u0131l\u0131nda k\u0131sa bir trt\u0131\u015fma ya\u015fanm\u0131\u015f ve konu tatl\u0131ya ba\u011flanm\u0131\u015ft\u0131. Her \u015fey Demet Akal\u0131n'\u0131n "Bu k\u0131z\u0131n sesine dayanam\u0131yorum" demesiyle ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. ,Aleyna, Twitter'a "Kendi \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131na g\u00fcvenen ba\u015fkas\u0131n\u0131n parlamas\u0131ndan rahats\u0131z olmaz" yazarak gerginli\u011fin artmas\u0131na neden olmu\u015ftu.,Demet Akal\u0131n'\u0131n \u201cDerslerine baks\u0131n, \u0131\u015f\u0131kla falan \u00e7ok u\u011fra\u015fmas\u0131n\u201d s\u00f6z\u00fc \u00fczerine Aleyna geri ad\u0131m at\u0131p \u201cDemet Abla \u00fcstad\u0131m\u0131z. Benim idol\u00fcm. Kliplerine ve \u015fark\u0131lar\u0131na bay\u0131l\u0131yorum. Medya \u00e7ok ilgin\u00e7. S\u00f6yledi\u011fimiz \u015feyler ba\u015fka yerlere \u00e7ekiliyor. K\u00fcsl\u00fck oldu\u011funa inanm\u0131yorum. Sesime dayanamayabilir. O ne derse, kabul\u00fcm sayg\u0131 duyuyorum. Ortada yanl\u0131\u015f anla\u015f\u0131lma var. O her \u015feyi en iyi bilir\u201d diye konu\u015fmu\u015ftu.,Akal\u0131n, kendisine zeytin dal\u0131 uzatan Aleyna'y\u0131 affetti\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015f ve"Aferin Aleyna'ya. Ne g\u00fczel, ben de onu seviyorum. K\u00fcs kalmamak laz\u0131m." demi\u015fti.