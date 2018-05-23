Ali Babacan'la ilgili yeni iddia!

Piyasalardaki h\u0131zl\u0131 hareketlenmeler kar\u015f\u0131s\u0131nda Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n se\u00e7im sonras\u0131nda radikal \u00f6nlemler al\u0131naca\u011f\u0131 biliniyor. ,T\u00fcrkiye 24 Haziran se\u00e7imlerine haz\u0131rlan\u0131rken ekonomi alarm veriyor., Piyasalardaki hareketlilik devam ederken 23 May\u0131s \u00c7ar\u015famba bug\u00fcn\u00fcn ilk saatlerinde dolar 4,82'i a\u015farak t\u00fcm zamanlar\u0131n rekorunu k\u0131rd\u0131. ,Dolardaki y\u00fckseli\u015f devam ederken euro da rekorunu tazeledi.\r\n\r\n,Ekonomideki alarm durumu kar\u015f\u0131s\u0131nda Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'da yeni \u00f6nlemler almak i\u00e7in harekete ge\u00e7ti. \r\n\r\n,Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek ve Ekonomi Bakan\u0131 Nihat Zeybek\u00e7i'nin AK Parti milletvekili aday listelerinde yer almazken, bu iki ismin yeniden bakan olaca\u011f\u0131 iddia ediliyordu.\r\n\r\n,Gazeteci Can Atakl\u0131 hafta sonu iftarda bir i\u015fadam\u0131yla konu\u015ftu\u011funu ve i\u015fadam\u0131n\u0131n kendisine "Tayyip Bey'den iyi haberler ald\u0131k Ali Babacan'\u0131 yard\u0131mc\u0131s\u0131 olarak d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyormu\u015f" dedi\u011fini yazd\u0131.