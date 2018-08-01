Ali Koç 3 yılı beklemeden seçime gidecek

Fenerbah\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7'un, genel kurul onay\u0131 gerektiren baz\u0131 karar ve yetkileri alabilmek i\u00e7in 3 y\u0131l\u0131 beklemeden kongreye gitme karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Fenerbah\u00e7e'de Ali Ko\u00e7'un ba\u015fkan se\u00e7ilmesinin ard\u0131ndan \u00f6nce futbol tak\u0131m\u0131 ile ba\u015flayan de\u011fi\u015fim r\u00fczgar\u0131 t\u00fcm kul\u00fcbe yans\u0131yacak. \r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e'de t\u00fcz\u00fck de\u011fi\u015fimi i\u00e7in haz\u0131rl\u0131klar yap\u0131l\u0131yor. \r\n\r\n,Y\u00f6netimin hukuk\u00e7u kurmaylar\u0131, yeni t\u00fcz\u00fck i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flad\u0131. \r\n\r\n,De\u011fi\u015fiklikler en k\u0131sa s\u00fcrede \u00fcyelerin onay\u0131na sunulacak. \r\n\r\n,Yeni t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcn kabul\u00fc i\u00e7in sar\u0131-lacivertli y\u00f6netim ola\u011fan\u00fcst\u00fc genel kurula gidecek. \r\n\r\n,De\u011fi\u015fiklikler kongrede onaylan\u0131rsa y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek. ,Ali Ko\u00e7 ve ekibinin, genel kurul onay\u0131n\u0131 gerektiren baz\u0131 kararlar ve yetkiler alabilmek i\u00e7in 3 y\u0131l\u0131 beklemeden kongreye gidebilece\u011fi kulislerde konu\u015fuluyor.\r\n\r\n,\u00d6ncelikle 'Temsilci \u00fcyeli\u011fin' kald\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 belirtiliyor. '1 Milyon \u00dcye' projesi do\u011frultusunda yap\u0131lan delege sisteminin kald\u0131r\u0131lmas\u0131 ve illerde yer alan \u015fubelerin kapat\u0131lmas\u0131 ise de\u011fi\u015fikliklerin en \u00f6nemli maddesi olarak g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,Y\u00f6netim, t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcn eksiklerinin fazla oldu\u011funu ve revize edilmesi gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrken \u00fcyelik \u00fccretinin artt\u0131r\u0131lmas\u0131 da kongrede onaya sunulacak. (S\u00f6zc\u00fc),Yeni t\u00fcz\u00fckte \u00fcyelik konusunda \u00f6nemli de\u011fi\u015fiklikler olacak.\r\n\r\n