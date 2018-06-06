Ali Koç'a ilk şok! FIFA'dan flaş Fenerbahçe kararı

Ya\u015fanan geli\u015fmeler ve s\u00fcrecin ard\u0131ndan FIFA'n\u0131n Sar\u0131-lacivertli kul\u00fcb\u00fc Portekizli teknik adama 1.9 milyon euro \u00f6demesine karar verdi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e'de Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00f6neminde g\u00f6rev yapan Pereira, kendisinin g\u00f6revine son verildi\u011fini iddia ederek tazminat talebiyle FIFA'ya ba\u015fvurmu\u015ftu.,Fenerbah\u00e7e Spor Kul\u00fcb\u00fc Ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7'a ilk s\u00fcrpriz Vitor Pereira'dan geldi. ,2016 y\u0131l\u0131nda g\u00f6revine son verilen ve yard\u0131mc\u0131lar\u0131yla birlikte solu\u011fu F\u0130FA'da alarak Fenerbah\u00e7e Kul\u00fcb\u00fc aleyhine yakla\u015f\u0131k 4.6 milyon euroluk dava a\u00e7an Portekizli teknik adam\u0131n FIFA \u0130htilaf \u00c7\u00f6z\u00fcm Kurulundaki dosyas\u0131 sonunda taraflar\u0131n sulh yoluna gitmesiyle karara ba\u011fland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Portekizli teknik adam\u0131n alacaklar\u0131n\u0131n \u00f6nemli bir k\u0131sm\u0131ndan feregat etmesiyle bir s\u00fcredir taraflarla yaz\u0131\u015fan FIFA sar\u0131-lacivertli kul\u00fcb\u00fcn Pereira ve yard\u0131mc\u0131lar\u0131na toplam 1.9 milyon euro \u00f6deyece\u011fini sar\u0131-Fenerbah\u00e7e kul\u00fcb\u00fcne bildirdi.\r\n\r\n,Mazbatas\u0131n\u0131 alarak kollar\u0131n\u0131 s\u0131vayan ve koltu\u011funa oturan ba\u015fkan Ali Ko\u00e7'un \u00f6n\u00fcne gelen ilk fatura 2016 y\u0131l\u0131nda y\u00f6netimin s\u00f6zle\u015fmesini tek tarafl\u0131 fesh eti\u011fi Pereira faturas\u0131 olmu\u015f oldu. Ko\u00e7'un FIFA'dan gelen bu karar\u0131 hukuk departman\u0131na iletti\u011fi ve gerekli ara\u015ft\u0131rman\u0131n yap\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e Spor Kul\u00fcb\u00fc, Vitor Pereira'n\u0131n s\u00f6zle\u015fme \u015fartlar\u0131na uymad\u0131\u011f\u0131n\u0131 gerek\u00e7e g\u00f6stererek Portekizli teknik adamdan tazminat talep etmi\u015fti. ,Pereira ise Fenerbah\u00e7e'de \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde tehdit edildi\u011fini iddia ederek, "S\u00f6zle\u015fmemiz olmas\u0131na ra\u011fmen benimle \u00e7al\u0131\u015fmak istemediklerini s\u00f6ylediler. ,Biz de tercihimizin devam etmek y\u00f6n\u00fcnde oldu\u011funu s\u00f6yledik. Ancak o kadar b\u00fcy\u00fck bir bask\u0131 kurdular ki, \u00e7ekip gitmek zorunda kald\u0131k. G\u00f6rev alanlar\u0131m\u0131z k\u0131s\u0131tland\u0131. Teknik direkt\u00f6rl\u00fck yetkilerim al\u0131nd\u0131 ve psikolojik bask\u0131 uyguland\u0131. Tedirgindik ve korktuk" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. (Sporx)