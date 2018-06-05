Ali Koç bombayı patlattı!

Ali Ko\u00e7`un Fenerbah\u00e7e`de en \u00f6nemli \u00f6nceliklerinden birisi alt yap\u0131 olacak... ,Se\u00e7im s\u00fcrecinde s\u00fcrekli olarak, "Avrupa`n\u0131n en iyi akademilerinden birisi Fenerbah\u00e7e`de olacak" diyen Ali Ko\u00e7 projesi i\u00e7in \u00fcnl\u00fc ismi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n,Ko\u00e7`un projesi i\u00e7in Barcelona`n\u0131n efsane alt yap\u0131 ko\u00e7u Jose Ramon Alexanko`yu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc belirtiliyor.\r\n\r\n,Katalan ekibinin efsane alt yap\u0131s\u0131 `La Masia`y\u0131 12 y\u0131l y\u00f6neten Jose Ramon Alexanko, ba\u015fta Lionel Messi olmak \u00fczere pek \u00e7ok y\u0131ld\u0131z \u00e7\u0131karmas\u0131yla \u00fcnlenmi\u015fti.\r\n\r\n,Ali Ko\u00e7`un Barcelona ile yapt\u0131klar\u0131 sponsorluk anla\u015fmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Alexanco`dan alt yap\u0131 ile ilgili detayl\u0131 bir AR-GE raporu istedi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Gen\u00e7 ba\u015fkan halen TV yorumculu\u011fu yapan Alexanko`yu Fenerbah\u00e7e alt yap\u0131s\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131na getirmek istedi\u011fi ve her t\u00fcrl\u00fc imkan\u0131 sa\u011flamay\u0131 taahh\u00fct etti\u011fi konu\u015fuluyor.\r\n\r\n,Ali Ko\u00e7 a\u00e7aca\u011f\u0131 futbol okullar\u0131 ve futbol akademileri ile alt yap\u0131da d\u00fcnyada ses getirmeyi planl\u0131yor.\r\n\r\n,Jose Ramon Alexanko, 2008`de Barcelona Akademisi`nde g\u00f6rev yaparken o tarihte 20 ya\u015f\u0131nda olan Lionel Messi i\u00e7in \u015fu ifadeleri kullanm\u0131\u015ft\u0131:\r\n\r\n,"Messi s\u0131k s\u0131k g\u00f6r\u00fcnmeyen oyunculardan biri. \u015eu anda d\u00fcnyan\u0131n en iyi oyuncular\u0131ndan biri oldu\u011funda \u015f\u00fcphe olabilir.\r\n\r\n,Ancak \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcrede bunu kan\u0131tlayaca\u011f\u0131n\u0131 garanti edebilirim. 12 ya\u015f\u0131nda Barcelona`ya kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,\u00c7ok \u00f6zel nitelikleri oldu\u011funu \u00e7abucak g\u00f6rd\u00fck. Onu A tak\u0131mda izlemek bizim i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir memnuniyet." (Fotoma\u00e7),.