Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a flaş teklif

Fenerbah\u00e7e'nin eski ba\u015fkan\u0131 Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Ali Ko\u00e7'un yapt\u0131\u011f\u0131 "Basketbolda \u015fampiyon olursak, kupay\u0131 e\u011fer isterse eski ba\u015fkan\u0131m\u0131z Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m ve ekibinin kald\u0131rmas\u0131n\u0131 istiyorum" teklifine s\u0131cak bakmad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.,Fenerbah\u00e7e Do\u011fu\u015f'un efsane ba\u015fantren\u00f6r\u00fc Obradovic de Tofa\u015f galibiyeti sonras\u0131 "En b\u00fcy\u00fck arzum ikinci ma\u00e7\u0131 Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m ile Ali Ko\u00e7'un yan yana izlemesi" temennisinde bulunmu\u015ftu.\r\n,Fenerbah\u00e7e ile TOFA\u015e aras\u0131ndaki final serisinde ikinci ma\u00e7 bu ak\u015fam oynanacak. (Star),Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n, halefi Ko\u00e7'un mazbata t\u00f6renindeki "Basketbolda \u015fampiyon olursak, kupay\u0131 e\u011fer isterse eski ba\u015fkan\u0131m\u0131z Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m ve ekibinin kald\u0131rmas\u0131n\u0131 istiyorum" teklifine s\u0131cak bakmad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\n