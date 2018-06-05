Ali Koç'un ilk icraatı resmen açıklandı...

Fenerbah\u00e7e'nin 37. ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7'un ilk icraat\u0131 d\u00fcn gece ger\u00e7ekle\u015fti...,Fenerbah\u00e7e'nin bu ak\u015fam oynayaca\u011f\u0131 final ma\u00e7\u0131 \u00f6ncesinde, resmi hesaptan gece ge\u00e7 saatlerde bir payla\u015f\u0131m yap\u0131ld\u0131...\r\n\r\n,Yap\u0131lan duyuruda, "\u00dclker Arena'da oynanacak final serisi ma\u00e7lar\u0131nda 417-418 numaral\u0131 bloklarda bilet sat\u0131\u015f\u0131 yaln\u0131zca ana gi\u015feden ve \u00f6\u011frenci kimli\u011fi ibraz\u0131yla \u201cki\u015fi ba\u015f\u0131 bir bilet\u201d olacak \u015fekilde yap\u0131lacakt\u0131r. \r\n,Bu bloklarda Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m'a yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131yla bilinen Anadolu GFB taraftar grubu ma\u00e7lar\u0131 takip ediyordu...\r\n\r\n,Yeni ba\u015fkan b\u00f6ylece g\u00f6reve gelir gelmez ilk icraat\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015f oldu ve bilet fiyat\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrerek \u00f6\u011frencilere salona giri\u015f imkan\u0131 sa\u011flad\u0131.\r\n\r\n,Taraftara a\u00e7\u0131k ger\u00e7ekle\u015fecek t\u00f6renle bug\u00fcn mazbatas\u0131n\u0131 alacak olan Ali Ko\u00e7, ak\u015fam da 21:00'da TOFA\u015e ile oynanacak final serisinin ilk ma\u00e7\u0131na gidecek.\r\n\r\n,Sar\u0131-Lacivertli tak\u0131mda kul\u00fcp ba\u015fkan\u0131 olarak ilk resmi ma\u00e7\u0131na \u00e7\u0131kacak olan Ko\u00e7'un, ma\u00e7 \u00f6ncesi Obnradovic'in yan\u0131na giderek ba\u015far\u0131 dileklerinde bulunaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi...,Bu bloklar i\u00e7in bilet fiyat\u0131 15 TL\u2019dir ve koltuk d\u00fczeni olmayacakt\u0131r." ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.\r\n