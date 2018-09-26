Ali Koç'un ilk icraatı! Taraftar namaz kılsın diye

Ali Ko\u00e7'un ilk icraat\u0131! \r\n,Taraftar namaz k\u0131ls\u0131n diye...,Fenerbah\u00e7e'nin yeni y\u00f6netimi taraftarlar\u0131n sesini dinledi ve y\u0131llard\u0131r s\u00fcregelen bir sorunu \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fturdu. \r\n\r\n,Ali Ko\u00e7 y\u00f6netimi \u00dclker Stad\u0131'na mescit yapt\u0131rd\u0131.\r\n,Fenerbah\u00e7e'de taraftar\u0131n uzun y\u0131llard\u0131r sorun olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc bir problem \u00e7\u00f6z\u00fcld\u00fc. ,Y\u00f6netimin yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 bu mescit statta yap\u0131lan ilk mescit oldu. Ayr\u0131ca mescit stad\u0131n d\u00f6rt b\u00f6lgesinde de yer al\u0131yor.\r\n\r\n,\u00dclker Stad\u0131'na sar\u0131-lacivertli renkleri desteklemeye gelen Fenerbah\u00e7e taraftarlar\u0131 namaz k\u0131lmak i\u00e7in merdiven bo\u015fluklar\u0131n\u0131 ya da stad\u0131n m\u00fcsait b\u00f6lgelerini kullan\u0131yordu. \r\n\r\n,Genellikle yerlere serilen karton ka\u011f\u0131tlar veya po\u015fetlerin \u00fczerinde namaz k\u0131lan taraftarlar\u0131n bu durumunu g\u00f6ren y\u00f6netim, \u00dclker Stad\u0131'na mescit yapt\u0131rd\u0131.\r\n\r\n