Ali Sunal iddiaları yalanladı

Her b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle izleyenlerini kahkahaya bo\u011fan G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show'un yeni sezonda olmayaca\u011f\u0131 iddia edildi. ,\u0130\u015fte Ali Sunal'\u0131n o payla\u015f\u0131m\u0131;,Programdan ayr\u0131lan isimlerin farkl\u0131 i\u015flere y\u00f6nelmesi de iddialar\u0131 g\u00fc\u00e7lendirdi.,AL\u0130 SUNAL SOSYAL MEDYA HESABINDAN A\u00c7IKLAMA YAPTI\r\n\r\n,Yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 andan itibaren izleyenleri ekranlara kilitleyen e\u011flence program\u0131 G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show'un y\u00f6netmeni Ali Sunal sosyal medya hesab\u0131ndan program\u0131n devam edece\u011fini duyurdu.\r\n\r\n,\u0130zleyenleri kahkaha bombard\u0131mana tutan G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show'uny\u00f6netmeni Ali Sunal'dan yalanlama geldi. Sunal, "\u00c7\u0131kan haberlere itibar etmeyin,G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show dinlenmi\u015f olarak ekranlara d\u00f6nece\u011fiz dedi.\r\n\r\n