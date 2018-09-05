Alişan'dan Hakan Hatipoğlu'na ilginç teklif

\u00c7ocuk bekleyen Ali\u015fan ve Buse Varol \u00e7ifti 7 ayl\u0131k hamile Gizem Hatipo\u011flu ile yolda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,Ayak\u00fcst\u00fc sohbet eden grup \u00e7ektikleri videoyu sosyal medyada payla\u015ft\u0131., Video \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Ali\u015fan, Hakan Hatipo\u011fluna seslenerek, "\u00c7ocuklar\u0131 kertelim mi?" dedi.\r\n\r\n,Ali\u015fan, Buse Varol ve Gizem Hatipo\u011flu'nun videosunu payla\u015f\u0131p '\u00c7ocuklar\u0131 tan\u0131\u015ft\u0131rd\u0131k \u015fu an. Hakan ve Gizem'in bebekleri k\u0131z bizim o\u011flumuz olacak. \u00c7ocuklar\u0131 kertelim mi?' esprisiyle Hakan Hatipo\u011fluna g\u00f6nderme yapt\u0131.