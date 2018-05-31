Alişan sessizliğini bozdu: Ne kadar ahlak bekçisi varmış ülkede?

Ali\u015fan-Buse Varol \u00e7ifti ge\u00e7en g\u00fcn evlerinde yak\u0131n dostlar\u0131n\u0131 konuk etti. ,Gecenin ilerleyen saatlerinde misafirlerden Bur\u00e7in G\u00f6ksu ile Buse Varol ayaklar\u0131 ba\u011fl\u0131 \u015fekilde koridorda yar\u0131\u015f yapt\u0131. \r\n,Ali\u015fan'\u0131n kaydetti\u011fi g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde Bur\u00e7in G\u00f6ksu, Buse Varol'u itekleyerek yere d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. ,Baz\u0131 kullan\u0131c\u0131lar g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri e\u011flenceli bulurken, baz\u0131lar\u0131 ise Buse Varol'a yap\u0131lan hareketin sert oldu\u011funu s\u00f6yleyerek tepki g\u00f6sterdi.\r\n,Instagram'da magazin sayfas\u0131 '2.sayfaofficial' adl\u0131 hesab\u0131n e\u015fi hakk\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 haberi g\u00f6ren Ali\u015fan, \u015fu s\u00f6zlerle yorumculara ate\u015f p\u00fcsk\u00fcrd\u00fc:\r\n\r\n,Ne kadar ahlak bek\u00e7isi varm\u0131\u015f \u00fclkede?\r\n\r\nO kadar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz ahlaks\u0131zl\u0131k varken ses \u00e7\u0131karmay\u0131p, Ali\u015fan olunca konu direk sald\u0131rmaya ge\u00e7en, size ne acaba size ne?Herkes kendi ailesiyle ya da kendi i\u015fiyle g\u00fcc\u00fcyle u\u011fra\u015fsa!\r\n\r\nArt\u0131k insanlar\u0131 yarg\u0131lamaktan, sorgulamaktan vazge\u00e7seniz de hayat\u0131n\u0131za, i\u015finize odaklansan\u0131z?","En yak\u0131n arkada\u015flar\u0131m\u0131zla, dostlar\u0131m\u0131zla e\u011flenirken yahut \u015fakala\u015f\u0131rken, \u00fcstelik ben yan\u0131ndayken kocas\u0131 olarak neyi payla\u015f\u0131p neyi payla\u015fmayaca\u011f\u0131m\u0131, uygun olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 size mi soraca\u011f\u0131m de\u011ferli yorumcular?,.