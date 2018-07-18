Alisson Becker, Liverpool'da

Roma, Liverpool'un Alisson i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 75 milyon euroluk teklifi kabul etti. Brezilyal\u0131, Buffon'u ge\u00e7erek d\u00fcnyan\u0131n en pahal\u0131 kalecisi olacak.\r\n,Liverpool, Alisson konusunda mutlu sona yakla\u015ft\u0131. Roma, Brezilyal\u0131 kalecisi i\u00e7in Liverpool'un yapt\u0131\u011f\u0131 75 milyon euroluk teklifi kabul etti. Premier Lig ekibi, Alisson ile masaya oturacak.\r\n,Son 2 y\u0131ld\u0131r Roma'da bulunun Alisson, sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar ile ge\u00e7en sezon 37 lig ma\u00e7\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. Kariyerine Brezilya'n\u0131n Internacional tak\u0131m\u0131nda ba\u015flayan 25 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, Roma'n\u0131n ge\u00e7en sezon \u015eampiyonlar Ligi yar\u0131 finaline \u00e7\u0131kmas\u0131nda pay sahibi olmu\u015ftu. \r\n,Liverpool'un 75 milyon euroya tekabul eden teklifi, bir d\u00fcnya rekorun k\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak. Zira bu alandaki bir \u00f6nceki rekor 2001'de Parma'dan Juventus'a 53 milyon euroya giden Gianluigi Buffon'a aitti. Premier Lig'deki bir \u00f6nceki rekor ise Haziran 2017'de Benfica'dan Manchester City'ye 40 milyon euroya imza atan Ederson'a aitti.,Liverpool kalecisi Loris Karius, ge\u00e7en sezon Real Madrid ile oynanan \u015eampiyonlar Ligi finalinde iki hatal\u0131 gol yemi\u015f; Alman file bek\u00e7isi g\u00f6zden \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, vatanda\u015f\u0131n\u0131 korusa da Karius ge\u00e7en hafta Tranmere'i 3-2 yendikleri kar\u015f\u0131la\u015fmada serbest vuru\u015ftan hatal\u0131 bir gol yemi\u015fti. ,Brezilya'n\u0131n 2018 D\u00fcnya Kupas\u0131'nda formas\u0131n\u0131 giyen Alisson, Sambac\u0131lar, \u00e7eyrek finalde eleninceye kadar 5 ma\u00e7ta oynam\u0131\u015f ve 3 kar\u015f\u0131la\u015fmada kalesini gole kapatm\u0131\u015ft\u0131.