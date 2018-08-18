Alışverişte etiket oyununa dikkat!

\u00c7o\u011fu zaman fark\u0131nda olmuyoruz ama al\u0131\u015fveri\u015fte market zincirleri b\u00fcy\u00fck hileler d\u00f6nd\u00fcr\u00fcyor. ,K\u00f6ftelerin \u00f6n\u00fcn\u00fczde haz\u0131rlanmas\u0131, k\u0131ymalar\u0131n yine siz istedi\u011finizde i\u015flemden ge\u00e7mesi gerekiyor. \u00d6nceden haz\u0131rlanan \u00fcr\u00fcnlerin yine etiket y\u00f6netmeli\u011fine uygun bir bi\u00e7imde paketlenmesi de \u015fart.\r\n\r\n,Peynir, sucuk, past\u0131rma, salam gibi \u015fark\u00fcteri \u00fcr\u00fcnleri ambalajs\u0131z bir \u015fekilde a\u00e7\u0131kta sat\u0131lam\u0131yor. Bu \u00fcr\u00fcnlerin paketlenmi\u015f bir \u015fekilde, \u00fczerilerinde son t\u00fcketim tarihi ba\u015fta olmak \u00fczere net miktar\u0131, muhafaza ko\u015fullar\u0131 gibi bilgilerin yer almas\u0131 gerekiyor. S\u00fcrekli g\u00fcncellenen etiket y\u00f6netmeli\u011fi uzun y\u0131llard\u0131r y\u00fcr\u00fcrl\u00fckte. \r\n\r\n,Peki ama t\u00fcketicinin aldat\u0131lmas\u0131, ne ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 net bir \u015fekilde bilmesi i\u00e7in y\u00fcr\u00fcrl\u00fckte olan y\u00f6netmelikler uygulan\u0131yor mu?\r\n,Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131zla oynuyorlar... Aman dikkat!,Bu soruya hem evet hem de hay\u0131r cevab\u0131 vermemiz san\u0131r\u0131m yanl\u0131\u015f olmaz. \u00c7\u00fcnk\u00fc baz\u0131 sat\u0131c\u0131lar bu y\u00f6netmeli\u011fi a\u015fmak i\u00e7in kendilerine has y\u00f6ntemler bulmu\u015f durumda.\r\n\r\n,Asl\u0131nda bu tarihin de bir \u00f6nemi yok. \u00dczerindeki stre\u00e7 film ve etiket birka\u00e7 g\u00fcn sonra yeni bir tarih ile yenilenebilir. ,Tenekeden \u00e7\u0131kar\u0131lan peynirler stre\u00e7leniyor. \u00dczerlerine basit bir etiket ve barkod bas\u0131larak \u015fark\u00fcteri reyonunda sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131yor. Hangi peynirin hangi tenekeden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131n, \u00fcretim tarihinin vs \u00f6nemi yok. Sat\u0131c\u0131 i\u00e7in kendi paketledi\u011fi tarih \u00f6nemli. ,Reyon g\u00f6revlilerine \u2018neden bu etiketlerde son kullan\u0131m tarihi yok\u2019 sorusunu sordu\u011funuzda, \u2018g\u00fcnl\u00fck paketliyoruz, \u00e7abuk bozulan \u00fcr\u00fcn bunlar, bozulan\u0131 zaten at\u0131yoruz\u2019 cevab\u0131n\u0131 alman\u0131z i\u015ften bile de\u011fil.