Alkollü şahıs terör estirdi! Özel harekat devreye girdi

Olay, saat 03.30 s\u0131ralar\u0131nda Adana`n\u0131n Y\u00fcre\u011fir \u0130l\u00e7esi Atakent Mahallesi 2237 sokakta meydana geldi.\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, a\u015f\u0131r\u0131 alkoll\u00fc olan Abdullah Y. Atakent Mahallesi\u2019nde park halinde bulunan bir otomobile kur\u015fun ya\u011fd\u0131r\u0131p olay yerinden ka\u00e7t\u0131.\r\n,Abdullah Y., Atakent Mahallesi 2237 sokak bulunan k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131n evine geldi.\r\n,Elinde silah bulundu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen Abdullah Y. k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131n evden zorla d\u0131\u015far\u0131 att\u0131.\r\n,Ard\u0131ndan Abdullah Y. kap\u0131y\u0131 \u00fczerine kilitledi.\r\n,\u0130smi \u00f6\u011frenilemeyen k\u0131z bir s\u00fcre erkek arkada\u015f\u0131n\u0131 sakinle\u015ftirip evine girmek istedi ancak ba\u015faramad\u0131. Bunun \u00fczerine durumu polis ekiplerine bildirdi.\r\n,Olay yerine gelen asayi\u015f ekipleri, yar\u0131m saat boyunca Abdullah Y.\u2019yi kap\u0131y\u0131 a\u00e7\u0131p teslim olmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi, ancak \u015fah\u0131s kap\u0131y\u0131 a\u00e7mamak i\u00e7in direndi.\r\n,Bunun \u00fczerine b\u00f6lgeye 2 tim \u00f6zel harekat ekipleri sevk edildi. \u00d6zel Harekat polisleri ko\u00e7ba\u015f\u0131yla evin kap\u0131s\u0131n\u0131 k\u0131rarak i\u00e7eri girdi.\r\n,Evinin balkonun olan Abdullah Y. \u00d6zel Harekat polisleri taraf\u0131ndan etkisiz hale getirildi.\r\n,\u015eah\u0131s g\u00f6zalt\u0131na al\u0131narak sorgulanmak \u00fczere emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n