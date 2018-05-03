Alman ordusunun hali duman

Almanya\u2019n\u0131n askeri kabiliyetine ili\u015fkin bir s\u00fcre var olan ku\u015fkular\u0131n giderek artt\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.\r\n,Der Spiegel dergisince yay\u0131nlanan bir haber, Almanya\u2019n\u0131n askeri kabiliyeti ve sava\u015fa haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin ku\u015fkular\u0131 art\u0131r\u0131rken Almanya\u2019n\u0131n NATO y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerini ger\u00e7ekten yerine getirip getirmedi\u011fine ili\u015fkin soru i\u015faretlerini yans\u0131tt\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekiliyor.\r\n,Habere g\u00f6re, u\u00e7aklar\u0131n savunma sistemindeki teknik bir sorun nedeniyle Alman ordusunun elindeki 128 adet Eurofighter sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n sadece 10\u2019u, sava\u015fa haz\u0131r.\r\n,Bu durumun ise, Almanya\u2019n\u0131n kriz durumular\u0131 i\u00e7in 82 u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131 sava\u015fa haz\u0131r tutma y\u00f6n\u00fcndeki NATO y\u00fck\u00fcml\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc yerine getiremedi\u011fi anlam\u0131na geldi\u011fi vurgulan\u0131yor.\r\n,DW \u0130ngilizce\u2019nin yans\u0131tt\u0131\u011f\u0131 haberde s\u00f6z konusu sorunun Alman Hava Kuvvetleri\u2019nin kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya oldu\u011fu tek sorun olmad\u0131\u011f\u0131 belirtilirken elinde sadece 4 adet Eurofighter\u2019e sava\u015fa haz\u0131r koruma getirmek i\u00e7in yeterli f\u00fcze oldu\u011funa da dikkat \u00e7ekiliyor.\r\n,Haberde \u201cAlman ordusu, Der Spiegel\u2019e Eurofighter ile ilgili ya\u015fanan teknik sorunlar\u0131 do\u011frulamakla birlikte bu konudaki bilgilerin gizli oldu\u011fu gerek\u00e7esiyle sava\u015fmaya haz\u0131r u\u00e7aklar\u0131n say\u0131s\u0131na ili\u015fkin herhangi bir yorum yapmak istemedi\u201d denildikten sonra dergide yer verilen haberde Almanya\u2019n\u0131n askeri haz\u0131rl\u0131k ve kabiliyetlerini sorgulayan son haber oldu\u011funun alt\u0131 \u00e7izildi.\r\n