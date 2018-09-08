Almanların kini bitmiyor! İlkay oyuna girerken...

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda Almanya ile Fransa gols\u00fcz berabere kal\u0131rken ma\u00e7a \u0130lkay G\u00fcndo\u011fan'a g\u00f6sterilen tepkiler damgas\u0131n\u0131 vurdu. T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 futbolcu, Leon Goretzka'n\u0131n yerine oyuna girerken trib\u00fcnlerin tepkisiyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.\r\n,\u0130lkay'a g\u00f6sterilen bu tepki d\u0131\u015f bas\u0131nda da b\u00fcy\u00fck bir tepkiyle kar\u015f\u0131lan\u0131rken 27 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu m\u00fccadelenin ard\u0131ndan konuyla ilgili a\u00e7\u0131klamada bulundu,UEFA Uluslar Ligi A Grubu'ndaki Almanya-Fransa m\u00fccadelede Almanlar\u0131n \u0130lkay'a nas\u0131l bir tepki g\u00f6sterece\u011fi b\u00fcy\u00fck merak konusuydu. Gols\u00fcz e\u015fitlikle sonu\u00e7lanan m\u00fccadelede beklenen an, dakikalar 66'y\u0131 g\u00f6sterirken geldi. Bu dakikada Leon Goretzka'n\u0131n yerine oyuna dahil olan \u0130lkay, trib\u00fcnlerin bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn yo\u011fun \u0131sl\u0131k ve yuhalamalar\u0131na maruz kald\u0131.\r\n\r\n,Manchester City'de forma giyen y\u0131ld\u0131z isim, trib\u00fcnlerden gelen tepkiler hakk\u0131nda \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\r\n\r\n"Bug\u00fcn evime g\u00fclerek gidebilece\u011fim. Alk\u0131\u015flar\u0131n daha \u00e7ok olmas\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc memnunum. Ben de bunlara cevap verdim ve tamam\u0131 ile oyunuma odakland\u0131m.",Ge\u00e7ti\u011fimiz may\u0131s ay\u0131nda Mesut \u00d6zil, \u0130lkay G\u00fcndo\u011fan ve Cenk Tosun'un Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile \u00e7ektirdi\u011fi foto\u011fraf\u0131n yank\u0131lar\u0131 h\u00e2l\u00e2 s\u00fcr\u00fcyor. Almanlar\u0131 adeta \u00e7\u0131lg\u0131na \u00e7eviren o foto\u011fraftan sonra Mesut \u00d6zil Alman Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131 b\u0131rakmak zorunda kal\u0131rken \u0130lkay G\u00fcndo\u011fan ise yoluna devam etmi\u015fti.\r\n\r\n,Almanya teknik direkt\u00f6r\u00fc Joachim L\u00f6w ise konuyla ilgili \u015fu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapt\u0131:\r\n\r\n"\u0130lkay'\u0131 \u0131sl\u0131klayan taraftarlar bunu sonland\u0131rmal\u0131. Bir milli tak\u0131m oyuncusunu hedef alman\u0131n kimseye faydas\u0131 olmaz. \u0130lkay daha ne yapabilir? Almanya'n\u0131n de\u011ferlerini benimsedi\u011fini g\u00f6sterdi. Burada do\u011fdu, ailesi ve arkada\u015flar\u0131 da burada."