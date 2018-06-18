Almanya'da böylesi görülmedi: Bu kadınla çalışamam
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Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile Almanya İçişleri Bakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer arasında sığınmacı ve iltica konularının çözümüne ilişkin yaşanan görüş ayrılığı sürüyor. Görüş ayrılığının hükûmetin bozulmasına yol açacağı iddialarına cevap veren Seehofer, ülke basına yaptığı açıklamada, sığınmacıların sınırlardan geri çevrilmesine ilişkin geleceğe dönük bir çözüm bulmak istediğini belirtti. Seehofer, "CSU'da hiç kimse Şansölyeyi devirmekle, CDU/CSU ortak meclis grubunu ayırmakla veya koalisyon dağıtmakla ilgilenmiyor." ifadesini kullandı.