Almanya'da İlkay Gündoğan'a protesto

Leverkusen kentindeki BayArena'da oynanan kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n 57. dakikas\u0131nda Marco Reus'un yerine oyuna giren T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 Alman oyuncu \u0130lkay G\u00fcndo\u011fan'a taraftarlar tepki g\u00f6sterdi. ,T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 oyuncunun aya\u011f\u0131na top geldi\u011fi anlarda taraftarlar, \u0131sl\u0131kla protesto etti. Oyuncusuna sahip \u00e7\u0131kan Almanya Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n teknik direkt\u00f6r\u00fc Joachim L\u00f6w ise taraftarlar\u0131n yan\u0131na giderek tepkilerine son vermesini ve \u0130lkay G\u00fcndo\u011fan'\u0131 alk\u0131\u015flamas\u0131n\u0131 istedi.,Ma\u00e7 sonunda bas\u0131n mensuplar\u0131na konuyu de\u011ferlendiren Alman \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131, "\u0130lkay, milli tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6nemli bir oyuncusu. Ona bu \u015fekilde tepki g\u00f6stermek hepimize zarar veriyor. Ger\u00e7ekten kimseye bir faydas\u0131 yok." ifadelerini kulland\u0131. \u0130lkay G\u00fcndo\u011fan, ge\u00e7en hafta oynanan ve Almanya'n\u0131n Avusturya'ya 2-1 yenildi\u011fi haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131nda da benzer protestolara maruz kalm\u0131\u015ft\u0131. \u0130ngiltere Premier Lig'de oynayan T\u00fcrk futbolcular Cenk Tosun, Mesut \u00d6zil ve \u0130lkay G\u00fcndo\u011fan, ge\u00e7en ay Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile Londra'da bulu\u015farak foto\u011fraf \u00e7ektirmi\u015fti.,\u00d6te yandan, kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 Almanya, ilk yar\u0131da Timo Werner ve Omar Hawsawi'nin kendi kalesine att\u0131\u011f\u0131 gollerle 2-1 kazand\u0131. \u0130kinci yar\u0131da Taisir Al Jassim ile a\u011flar\u0131 havaland\u0131ran Suudi Arabistan, bir de penalt\u0131 ka\u00e7\u0131rd\u0131.,Rusya'da d\u00fczenlenecek FIFA 2018 D\u00fcnya Kupas\u0131 haz\u0131rl\u0131klar\u0131 kapsam\u0131nda Almanya ile Suudi Arabistan aras\u0131nda oynanan kar\u015f\u0131la\u015fmaya, T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 oyuncuya protestolar damga vurdu.