Almanya'da siyasi deprem! Merkel'in süresi doldu

Almanya Cumhurba\u015fkan\u0131 Frank-Walter Steinmeier, h\u00fck\u00fbmette yer alan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) aras\u0131nda s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 ve iltica konusunda ya\u015fanan tart\u0131\u015fman\u0131n kendisini endi\u015felendirdi\u011fini belirtti. \r\n,Taraflar\u0131n, her koalisyonda gerekli olan uzla\u015fmay\u0131 m\u00fcmk\u00fcn k\u0131lan dili kullanmalar\u0131n\u0131 \u00fcmit etti\u011fini belirten Steinmeier, "Kamuoyu \u00f6n\u00fcnde kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 sarf edilen s\u00f6zlerden a\u00e7\u0131lan yaralar zor iyile\u015fir." ifadesini kulland\u0131. Tart\u0131\u015fman\u0131n, Avrupa Birli\u011fi'nde (AB) \u00f6ng\u00f6r\u00fclmeyen sonu\u00e7lara da yol a\u00e7abilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulunan Steinmeier, AB \u00fclkelerindeki siyaset\u00e7ilerin Avrupa'n\u0131n i\u00e7inde bulundu\u011fu krizde istikrar fakt\u00f6r\u00fc olan Almanya'n\u0131n da devre d\u0131\u015f\u0131 kalmas\u0131 kayg\u0131s\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131d\u0131klar\u0131n\u0131, ancak bunun Almanya'da 'k\u0131smen endi\u015fe verici' bir \u015fekilde hafife al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n,Steinmeier, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, iki parti aras\u0131nda ya\u015fanan tart\u0131\u015fman\u0131n siyasi bedelinin \u015fimdiden y\u00fcksek oldu\u011funu ifade etti. G\u00f6\u00e7 politikas\u0131n\u0131n gelece\u011fine ili\u015fkin tart\u0131\u015fma yap\u0131lmas\u0131n\u0131n do\u011fal oldu\u011funu vurgulayan Steinmeier, "Ancak mevcut tart\u0131\u015fman\u0131n \u015fekli ve keskinli\u011fi beni derinden endi\u015felendiriyor." de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n,Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel, s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 ve iltica politikas\u0131 konusunda kendi partisi i\u00e7inde de ele\u015ftiriliyor. CDU ve CSU'daki muhafazakar siyaset\u00e7ilerin yer ald\u0131\u011f\u0131 "De\u011fer Birli\u011fi" (Werte Union) adl\u0131 olu\u015fumun Baden-W\u00fcrttemberg eyaletinin Ba\u015fkan\u0131 Holger Kappel, Alman Haber Ajans\u0131 DPA'ya yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Almanya'n\u0131n g\u00f6\u00e7 politikas\u0131 ve s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar konusunda Avrupa'da tecrit edildi\u011fini belirtti. Merkel'in s\u00fcresinin doldu\u011funu savunan CDU'lu Kappel, s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 sorununun Avrupa d\u00fczeyinde \u00e7\u00f6z\u00fclmemesi durumunda ulusal alanda bir \u00e7\u00f6z\u00fcme gidilmesi gerekti\u011fini ifade etti.,Seehofer, Alman h\u00fck\u00fbmetinde krize yol a\u00e7an bu konuda Merkel'e AB i\u00e7inde \u00e7\u00f6z\u00fclmesi i\u00e7in bu ay\u0131n sonuna kadar zaman tan\u0131m\u0131\u015ft\u0131. Bu nedenle Merkel, son d\u00f6nemde bir\u00e7ok AB lideriyle bir araya gelmi\u015f, AB Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Jean-Claude Juncker'in \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131yla da pek \u00e7ok AB \u00fclkesinin kat\u0131l\u0131m\u0131yla 24 Haziran'da Br\u00fcksel'de "mini zirve" d\u00fczenlenmi\u015fti. Bug\u00fcn Br\u00fcksel'de d\u00fczenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ana g\u00fcndem maddelerinin ba\u015f\u0131nda s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 konusu yer al\u0131yor. Siyasi g\u00f6zlemciler, CDU ve CSU aras\u0131nda ya\u015fanan bu krizin koalisyonun gelece\u011fini etkileyece\u011fini belirtiyor.,Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Merkel ile CSU Genel Ba\u015fkan\u0131 ve \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Horst Seehofer aras\u0131nda s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 ve iltica konular\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcne ili\u015fkin g\u00f6r\u00fc\u015f ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 ya\u015fan\u0131yor. Seehofer, ba\u015fka bir AB \u00fclkesinde \u00f6nceden kay\u0131t alt\u0131na al\u0131nan, Almanya'da daha \u00f6nce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar\u0131n \u00fclke s\u0131n\u0131rlar\u0131ndan geri \u00e7evrilmesini talep ederken, Merkel konuyu AB \u00fclkeleriyle \u00e7\u00f6zmek istiyor.