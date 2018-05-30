Almanya'da Türkiye anketi: Sonuç ne çıktı?

Almanya\u2019da yap\u0131lan anketin ard\u0131ndan kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n \u00f6nemli \u00e7o\u011funlu\u011fu, NATO m\u00fcttefiki T\u00fcrkiye'ye silah ve askeri te\u00e7hizat ihracat\u0131na kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor.,Almanya'da yap\u0131lan bir ankete g\u00f6re \u00e7o\u011funluk, Alman silahlar\u0131n\u0131n ve savunma sanayi \u00fcr\u00fcnlerinin ihra\u00e7 edilmesine kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor. ,Ankete kat\u0131lanlar\u0131n y\u00fczde 64'\u00fc silah sat\u0131\u015f\u0131na kar\u015f\u0131 olduklar\u0131n\u0131 belirtirken, kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 80'i de \u00f6zellikle sava\u015f ve kriz b\u00f6lgelerine silah sat\u0131lmas\u0131n\u0131 istemiyor.\r\n\r\n,Kiliseler, kalk\u0131nma \u00f6rg\u00fctleri, k\u00fclt\u00fcr ve spor d\u00fcnyas\u0131ndan temsilcilerin olu\u015fturdu\u011fu Bar\u0131\u015f Hareketi taraf\u0131ndan kamuoyu ara\u015ft\u0131rma \u015firketi YouGov'a yapt\u0131r\u0131lan ankette, \u00f6zellikle T\u00fcrkiye'ye yap\u0131lan silah ihracat\u0131na muhalefet y\u00fcksek \u00e7\u0131kt\u0131. ,Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 83'\u00fc NATO \u00fcyesi T\u00fcrkiye'ye silah ve askeri te\u00e7hizat sat\u0131lmas\u0131na kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\n,Bar\u0131\u015f Hareketinden Max Weber anket sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n Alman h\u00fck\u00fcmetine "silah ihracat\u0131n\u0131 s\u0131n\u0131rland\u0131rmas\u0131 ve bunun ilk ad\u0131m\u0131 olarak sava\u015f ve kriz b\u00f6lgelerine silah sat\u0131\u015f\u0131n\u0131 durdurmas\u0131" y\u00f6n\u00fcnde bir \u00e7a\u011fr\u0131 anlam\u0131na geldi\u011fini belirterek, h\u00fck\u00fcmeti "silah ihracat\u0131 ve modernizasyon lisanslar\u0131na Hermes kredileriyle g\u00fcvence vermekten vazge\u00e7meye" \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Deutsche Welle T\u00fcrk\u00e7e\u2019nin haberine g\u00f6re; 16-18 May\u0131s tarihleri aras\u0131nda internet \u00fczerinden yap\u0131lan ankete 2 bin 206 ki\u015fi kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Bar\u0131\u015f Hareketi federal h\u00fck\u00fcmetin silah ihracat\u0131 politikalar\u0131n\u0131 protesto etmek amac\u0131yla "Bar\u0131\u015f M\u00fcmk\u00fcn" adl\u0131 bir de bayrak ko\u015fusu d\u00fczenliyor. ,21 May\u0131s'ta \u00fclkenin g\u00fcneyindeki Oberndorf'da silah \u00fcreticisi Heckler&Koch \u015firketinin \u00f6n\u00fcnden ba\u015flayan bayrak ko\u015fusuyla, federal h\u00fck\u00fcmete y\u00f6nelik taleplerin yer ald\u0131\u011f\u0131 bildiri, Berlin'e kadar ta\u015f\u0131nacak. ,2 Haziran'da Berlin'e ula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 beklenen bildirinin ard\u0131ndan bir miting d\u00fczenlenmesi planlan\u0131yor.