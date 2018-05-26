Almanya'daki HDP mitinginde meydan boş kaldı

Ba\u011fdat, konu\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan cep telefonunu ses sistemine ba\u011flayarak, Demirta\u015f'\u0131n "cezaevinden g\u00f6nderdi\u011fini" s\u00f6yledi\u011fi ses kayd\u0131n\u0131 meydandakilere dinletti.\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekili Se\u00e7imi'ne y\u00f6nelik T\u00fcrk siyaset\u00e7ilerine se\u00e7im kampanyas\u0131 yasa\u011f\u0131 getiren Alman makamlar\u0131, HDP'nin K\u00f6ln'de miting yapmas\u0131na g\u00f6z yumdu.\r\n,Neumarkt meydan\u0131nda d\u00fczenlenen ve organizat\u00f6rler taraf\u0131ndan on binlerce ki\u015finin kat\u0131laca\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen mitingde, K\u00f6ln polis s\u00f6zc\u00fcs\u00fcnden edinilen bilgiye g\u00f6re, yakla\u015f\u0131k bin ki\u015fi yer ald\u0131.\r\n,Mitingin ba\u015flamas\u0131yla a\u00e7\u0131lan ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK pa\u00e7avralar\u0131, Alman polisinin uyar\u0131s\u0131 ile indirildi. Meydandakiler, s\u0131k s\u0131k T\u00fcrkiye ve Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan aleyhine sloganlar att\u0131.\r\n,K\u00f6ln'de, Temmuz 2016'da d\u00fczenlenen "Darbeye Kar\u015f\u0131 Demokrasi Mitingi" \u00f6ncesi al\u0131nan ani mahkeme karar\u0131yla, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n telekonferans y\u00f6ntemiyle halka hitap etmesini yasaklayan Almanlar, bug\u00fcnk\u00fc mitingde, HDP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 ve tutuklu eski E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Selahattin Demirta\u015f'\u0131n sesli mesaj\u0131n\u0131n dinletilmesine izin verdi.\r\n,Mitingde konu\u015fan Hayko Ba\u011fdat, bu meydana gelen hi\u00e7 kimsenin bir ba\u015fkas\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrmeyi istemedi\u011fini \u00f6ne s\u00fcrerek, bu toplulu\u011fa "ter\u00f6rist" diyenlerin, kendilerinin "ter\u00f6rist" oldu\u011funu iddia etti.\r\n,Yenero\u011flu, "Almanya'da hali haz\u0131rda 7-8 HDP'li milletvekili, her yerde her g\u00fcn halka a\u00e7\u0131k programlar yap\u0131yor ve bu programlar da ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'l\u0131lar taraf\u0131ndan organize ediliyor. Bu programlar\u0131n engellenmesi ve PKK'l\u0131lar\u0131n de\u015fifre edilmesi gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. K\u00f6ln'de d\u00fczenlenen miting gibi di\u011fer eyaletlerde de \u00e7e\u015fitli programlar d\u00fczenleniyor ve bunlar\u0131n tamam\u0131n\u0131n engellenmesi gerekiyor. Vatanda\u015flar\u0131n da bu oynanan oyunu g\u00f6r\u00fcp sand\u0131\u011fa ak\u0131n etmesi gerekiyor." diye konu\u015ftu.,AK Parti \u0130stanbul Milletvekili Mustafa Yenero\u011flu, HDP mitingiyle ilgili AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, T\u00fcrkiye'deki se\u00e7imler i\u00e7in Almanya'n\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 se\u00e7im kampanyas\u0131 yasa\u011f\u0131 karar\u0131n\u0131n, "antidemokratik bir uygulama" oldu\u011funu ancak, madem b\u00f6yle bir kural varsa bu kural\u0131n, t\u00fcm partiler i\u00e7in ayn\u0131 derecede ge\u00e7erli olmas\u0131 gerekti\u011fini belirtti.\r\n