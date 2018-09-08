Almanya'dan emsal Facebook kararı! Artık erişim sağlanabilecek

Almanya'da Federal Yarg\u0131tay (BGH) k\u0131z\u0131 \u00f6len bir annenin \u00e7ocu\u011funun Facebook hesab\u0131na eri\u015fme hakk\u0131 oldu\u011funa karar verdi.,Kararda m\u00fcteveffadan geriye kalan dijital i\u00e7eri\u011fin t\u0131pk\u0131 ka\u011f\u0131t evrakta oldu\u011fu gibi miras\u00e7\u0131lara intikal etmesi gerekti\u011fine h\u00fckmedildi.,\u00d6len k\u0131z\u0131n\u0131n Facebook hesab\u0131na eri\u015femeyen annenin a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 davaya bakan BGH, vefat eden ki\u015filerden geriye genel itibariyle \u00e7e\u015fitli dijital profiller ve hesaplar kalabildi\u011fine i\u015faret ederek varislerin bu hesaplara eri\u015fim hakk\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011fini karara ba\u011flad\u0131.,"Az. III ZR 183\/17" dosya numaras\u0131yla bakt\u0131\u011f\u0131 dava emsal te\u015fkil etmesi bak\u0131m\u0131ndan esasa ili\u015fkin \u00e7ok \u00f6nemli bir karar olarak de\u011ferlendiriliyor.,Karlsruhe kentinde bulunan Federal Yarg\u0131tay'\u0131n temyiz derecesinde verdi\u011fi karar uyar\u0131nca Facebook'un \u00f6len k\u0131zlar\u0131n\u0131n hesab\u0131na yakla\u015f\u0131k be\u015f bu\u00e7uk y\u0131ld\u0131r eri\u015fim izni vermedi\u011fi davac\u0131 aileye bu imkan\u0131 sa\u011flamas\u0131 gerekiyor.,Facebook'a kar\u015f\u0131 a\u00e7\u0131lan davaya bakan mahkeme heyetinin ba\u015fkan\u0131 Ulrich Herrmann'\u0131n bizzat a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 karar metninde, \u00f6len ki\u015filerin mektup ve g\u00fcnl\u00fcklerinin de varislere intikal etti\u011fini belirterek, dijital i\u00e7eriklere de farkl\u0131 muamele etmeyi gerektiren herhangi bir sebep bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.,Euronews'te yer alan habere g\u00f6re; hakim Herrmann, \u00f6len k\u0131z ile Facebook aras\u0131nda imzalanm\u0131\u015f olan bir son kullan\u0131c\u0131 lisans s\u00f6zle\u015fmesi oldu\u011funu belirterek, ebeveynlerin de k\u0131zlar\u0131n\u0131n vefat\u0131n\u0131 takiben ayn\u0131 s\u00f6zle\u015fmenin taraf\u0131 haline geldi\u011fine i\u015faret etti.,Almanya'dan Facebook ile ilgili emsal niteli\u011finde bir karar geldi...,BGH'n\u0131n nihai karar\u0131yla birlikte daha \u00f6nce uzaktan eri\u015fim mahremiyetini gerek\u00e7e g\u00f6stererek davac\u0131 aileye eri\u015fimi izni verilmemesini yerinde bulan Berlin Eyaleti Y\u00fcksek Mahkemesi'nin karar\u0131 da bozulmu\u015f oldu. ,Facebook'a kar\u015f\u0131 a\u00e7t\u0131klar\u0131 davay\u0131 Federal Yarg\u0131tay'a kadar ta\u015f\u0131yan davac\u0131 aile, verilen nihai kararla birlikte 2012 y\u0131l\u0131nda \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcnde hen\u00fcz 15 ya\u015f\u0131nda olan k\u0131zlar\u0131n\u0131n ki\u015fisel sayfas\u0131ndaki \u00f6zel bilgilere ula\u015fmay\u0131 ve \u00f6l\u00fcm\u00fcn ard\u0131ndaki as\u0131l sebepleri \u00e7\u00f6zmeyi umut ediyor.,Dava dosyas\u0131nda ad\u0131 ge\u00e7en k\u0131z \u00e7ocu\u011fu 2012 y\u0131l\u0131nda Berlin'de hareket halindeki bir metronun \u00f6n\u00fcne d\u00fc\u015ferek hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. Ancak \u00f6l\u00fcm\u00fcn intihar giri\u015fimi olup olmad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kl\u0131\u011fa kavu\u015fmam\u0131\u015ft\u0131.,Facebook'un kendi yard\u0131m sayfas\u0131nda yer alan bilgiye g\u00f6re "An\u0131tla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f hesaplar Facebook'taki insanlar\u0131n vefat eden ki\u015fileri hat\u0131rlamas\u0131n\u0131 ve anmas\u0131n\u0131 sa\u011flar." K\u0131z\u0131n ailesi bu sebeple k\u0131zlar\u0131n\u0131n \u015fifresine sahip oldu\u011fu halde ilgili hesaba giri\u015f yapamam\u0131\u015ft\u0131.,ABD'li sosyal medya devi \u015firket \u00f6len k\u0131z\u0131n hesap bilgilerini, okul arkada\u015flar\u0131yla yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131\u015fmalar\u0131n mahremiyetinin korunaca\u011f\u0131na g\u00fcvenen di\u011fer \u00e7ocuklar\u0131n g\u00fcveni zedelememek ad\u0131na aileye vermemi\u015fti.,Federal Yarg\u0131tay'\u0131n verdi\u011fi son karar\u0131n sadece Facebook de\u011fil, s\u0131radan elektronik postalar a\u00e7\u0131s\u0131ndan da emsal te\u015fkil etmesi bekleniyor.,Zira veraset i\u015flemlerine ba\u015flayabilmek i\u00e7in varislerin \u00f6len ki\u015finin bilgilerine ula\u015fmas\u0131 gerekiyor. Bu bilgiler de genel itibariyle \u00f6len ki\u015filerin herhangi bir e-posta hesab\u0131nda mevcut oluyor., Facebook ise k\u0131z\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc takiben sayfas\u0131n\u0131 "an\u0131tla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f hesap" durumuna getirmi\u015fti.