Almanya'dan kritik Türkiye uyarısı

Almanya'da h\u00fck\u00fcmet orta\u011f\u0131 Sosyal Demokrat Parti'nin genel ba\u015fkan\u0131 Andrea Nahles'ten T\u00fcrkiyea\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'nin bo\u015f verilecek bir NATO \u00fcyesi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Andrea Nahles, "T\u00fcrkiye'nin ekonomik olarak istikrarl\u0131 olmas\u0131 ve kur t\u00fcrb\u00fclanslar\u0131n\u0131n durdurulmas\u0131, herkesin \u00e7\u0131kar\u0131na" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Alman H\u00fck\u00fcmet S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Steffen Seibert de T\u00fcrkiye'ye destek veren a\u00e7\u0131klamalarda bulunmu\u015ftu. Seibert a\u00e7\u0131klamas\u0131nda "T\u00fcrk ekonomisinin istikrarl\u0131 olmas\u0131 bizim de \u00e7\u0131kar\u0131m\u0131za, geli\u015fmeleri izliyoruz. TL'nin de\u011fer kayb\u0131n\u0131 yak\u0131ndan izliyoruz, \u015fu anda kayg\u0131 veren bir durum yok" ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,Seibert, bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, T\u00fcrkiye'deki durumun Alman \u015firketlerine nas\u0131l bir ekonomik etki yapaca\u011f\u0131 konusunda yorum yapmak istemedi\u011fini s\u00f6yledi. \r\n\r\n,Almanya Ekonomi Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Beate Baron, ba\u015fkent Berlin'de d\u00fczenlenen bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, gazetecilerin T\u00fcrkiye'deki geli\u015fmelere ili\u015fkin sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlad\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'deki ekonomik geli\u015fmelerin Almanya'ya yans\u0131y\u0131p yans\u0131mayaca\u011f\u0131 konusunda \u015fu an bir de\u011ferlendirme yapamayaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Baron, "Almanya, T\u00fcrkiye'nin en \u00f6nemli ticari orta\u011f\u0131d\u0131r ve iki \u00fclke aras\u0131ndaki ticaret hacmi 37,7 milyar avrodur." dedi.\r\n\r\n,Almanya Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Jannette Schwamberger de T\u00fcrkiye'deki geli\u015fmelerin G20 \u00fcyeleri aras\u0131nda ele al\u0131n\u0131p al\u0131nmayaca\u011f\u0131 veya bir toplant\u0131 yap\u0131l\u0131p yap\u0131lmayaca\u011f\u0131na ili\u015fkin soru \u00fczerine, bu konuda bir bilgisinin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,.