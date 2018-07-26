Almanya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Mesut Özil itirafı

Grindel, ''Ba\u015fkan ve bir insan olarak, federasyon olarak a\u00e7\u0131k bir \u015fekilde herhangi bir \u0131rk\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131n dayan\u0131lmaz, kabul edilemez ve tahamm\u00fcl edilemez oldu\u011funu s\u00f6ylemeliydim. Bu Jerome Boateng i\u00e7in, Mesut \u00d6zil i\u00e7in ve g\u00f6\u00e7menlik ge\u00e7mi\u015fine sahip t\u00fcm oyuncular i\u00e7in ge\u00e7erliydi.'' de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n,A\u00e7\u0131klama, Alman medyas\u0131nda Grindel'in baz\u0131 hatalar yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kabul etti\u011fini ancak g\u00f6revinden ayr\u0131lmak gibi bir niyetinin olmad\u0131\u011f\u0131 \u015feklinde yorumland\u0131.\r\n,Almanya Futbol Federasyonu Ba\u015fkan\u0131 (DFB) Reinhard Grindel, DFB'nin resmi internet sayfas\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, milli tak\u0131m\u0131n D\u00fcnya Kupas\u0131'ndaki sportif performans\u0131n\u0131n bir\u00e7ok \u015feyin sorgulanmas\u0131na yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, ''Elbette bu s\u00fcre boyunca daha iyi ne yapabilirim diye kendime de soruyorum. Ki\u015fisel ele\u015ftirimin beni vurdu\u011funu a\u00e7\u0131k\u00e7a itiraf ediyorum. Daha da \u00f6tesi, meslekta\u015flar\u0131m\u0131n, tabandaki bir\u00e7ok g\u00f6n\u00fcll\u00fcn\u00fcn ve DFB'deki personelin \u0131rk\u00e7\u0131l\u0131kla ili\u015fkilendirilmesine \u00fcz\u00fcl\u00fcyorum.'' ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Mesut \u00d6zil ve \u0130lkay G\u00fcndo\u011fan'\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile \u00e7ektirdikleri foto\u011fraf\u0131 ele\u015ftirdi\u011fini hat\u0131rlatan Grindel, ''Bunun \u0131rk\u00e7\u0131 sloganlar \u00e7a\u011fr\u0131\u015ft\u0131r\u0131larak istismar edilmesinden dolay\u0131 \u00e7ok \u00fczg\u00fcn\u00fcm.'' g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc payla\u015ft\u0131.\r\n,Amat\u00f6r ve profesyonel sekt\u00f6r temsilcileriyle g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fine at\u0131fta bulunan Grindel, bundan sonra toplumda devam eden uyum tart\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 derinlemesine ele alacaklar\u0131n\u0131, tekrar sportif ba\u015far\u0131n\u0131n kazan\u0131lmas\u0131 i\u00e7in gerekli \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n h\u0131zla yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ve 2024 Avrupa Futbol \u015eampiyonas\u0131'na ev sahipli\u011finin kazan\u0131lmas\u0131n\u0131n ortak bir hedef oldu\u011funu kaydetti.\r\n,Almanya Futbol Federasyonu Ba\u015fkan\u0131 Grindel, Almanya Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131 b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Mesut \u00d6zil ile ilgili baz\u0131 konularda hatal\u0131 oldu\u011funu itiraf etti.\r\n