Almanya İsveç maçı şifresiz canlı izle

D\u00fcnya Kupas\u0131 F Grubu ikinci ma\u00e7\u0131nda son \u015fampiyon Almanya, \u0130sve\u00e7 ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor.,Almanya \u0130sve\u00e7 ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izle linki haberimizde.,<p><a href="https:\/\/www.trt1.com.tr\/canli-izle"><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><strong>ALMANYA \u0130SVE\u00c7 MA\u00c7I \u015e\u0130FRES\u0130Z CANLI \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>\r\n,L\u00f6w\u2019\u00fcn orta alanda Sami Khedira\u2019n\u0131n yerine \u0130lkay G\u00fcndo\u011fan\u2019\u0131, performans\u0131yla ele\u015ftirilen Mesut \u00d6zil\u2019in yerine Marco Reus\u2019u ve Draxler\u2019in yerine Mario Gomez\u2019e \u015fans verece\u011fi \u00f6\u011frenildi. Son idmanda boynundan sakatlanan Hummels\u2019in ma\u00e7a yeti\u015fmemesi durumunda ise stoperde Boateng\u2019in partneri R\u00fcgider olacak.\r\n\r\n,D\u00fcnya Kupas\u0131 F Grubu ikinci ma\u00e7\u0131nda Almanya, \u0130sve\u00e7 ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geliyor. 2014 D\u00fcnya Kupas\u0131\u2019n\u0131n sahibi Almanya, e\u011fer \u0130sve\u00e7\u2019e de yenilir, Meksika da G\u00fcney Kore\u2019den en az 1 puan al\u0131rsa, son \u015fampiyon 2018 D\u00fcnya Kupas\u0131'na veda edecek.,Meksika kar\u015f\u0131s\u0131ndaki k\u00f6t\u00fc performans\u0131yla b\u00fcy\u00fck ele\u015ftirilere maruz kalan Mesut \u00d6zil\u2019in, teknik direkt\u00f6r Joachim L\u00f6w taraf\u0131ndan yede\u011fe \u00e7ekilece\u011fi konu\u015fuluyor.\r\n\r\n,Almanya\u2019n\u0131n teknik direkt\u00f6r\u00fc Joachim L\u00f6w, \u201cKadroda baz\u0131 de\u011fi\u015fiklikler olabilir. Mario Gomez sahada olacak ancak Werner\u2019le birlikte mi forvet oynayacaklar\u0131 hen\u00fcz net de\u011fil. Hummels\u2019in bir sakatl\u0131\u011f\u0131 bulunuyor. Meksika kar\u015f\u0131s\u0131ndaki ma\u011flubiyet elbette bize ac\u0131 verdi. ,Ancak bir ma\u00e7la oyuncular\u0131 harcayamay\u0131z. Futbolcular\u0131m\u0131za olan inanc\u0131m\u0131z tam. Yar\u0131n (bu ak\u015fam) oyuncular\u0131n sahada \u00e7ok iyi bir geri d\u00f6n\u00fc\u015f sergileceklerini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u201d ifadelerini kulland\u0131.,\u0130ki tak\u0131m D\u00fcnya Kupas\u0131\u2019nda 4 kez kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131, 3 kez Almanlar, 1 kez \u0130sve\u00e7 kazand\u0131. Genele bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda ise taraflar\u0131n bundan \u00f6nceki 36 kap\u0131\u015fmas\u0131nda Almanlar 15 kez, \u0130sve\u00e7 de 12 kez g\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n