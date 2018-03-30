Almeda Abazi'nin estetiksiz hali görenleri şoke ediyor

\u00dcnl\u00fc oyuncu Tolga Say\u0131\u015fman'la evli olan Almeda Abazi, ge\u00e7irdi\u011fi estetik operasyonla tan\u0131nmaz hale geldi.\r\n,Televizyon \u00f6ncesi estetik operasyonu ge\u00e7iren Abazi, be\u011feni toplad\u0131.\r\n\r\n,\u0130\u015fte eski hali,.,\u00dcnl\u00fc ismin, yanaklar\u0131na dolgu yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ve \u00e7enesini t\u00f6rp\u00fcletti\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,Arnavutluk'ta bir yar\u0131\u015fma program\u0131nda sunuculuk yapan Almeda Abazi, y\u00fcz\u00fcne yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 m\u00fcdahalelerle bamba\u015fka bir kimli\u011fe b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.\r\n\r\n,E\u015finden bir ay boyunca uzakta olacak olan Abazi y\u00fcz\u00fcne ufak dokunu\u015flar yapt\u0131rd\u0131. \r\n\r\n