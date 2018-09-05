Alp Kırşan kaza geçirdi!

\u00dcnl\u00fc isim kaza ge\u00e7irdi!\r\n,Hayranlar\u0131 ise bu habere olduk\u00e7a \u00fcz\u00fcld\u00fc.\r\n,Tatil sezonunu Bodrum`da ge\u00e7iren Alp K\u0131r\u015fan ufak bir kaza ge\u00e7irdi.\r\n,Motosikletiyle g\u00fcvenlik bariyerinden ge\u00e7en \u00fcnl\u00fc sunucu bariyerin bir anda kapanmas\u0131yla neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131.\r\n,\u00c7arpm\u0131\u015f\u0131ma sonras\u0131 motosikletinden d\u00fc\u015fen K\u0131r\u015fan, ufak yaralarla kazay\u0131 atlatt\u0131.\r\n,Sosyal medya hesab\u0131ndan iyi oldu\u011funu belirten \u00fcnl\u00fc sunucu kaza an\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini yay\u0131nlad\u0131.K\u0131r\u015fan`\u0131n duda\u011f\u0131nda kanama meydana geldi.\r\n