Altan Tan, Saadet Partisi'nden aday oluyor

Halklar\u0131n Demokratik Partisi (HDP) Diyarbak\u0131r Milletvekili Altan Tan'\u0131n, 24 Haziran'da yap\u0131lacak milletvekili genel se\u00e7imi i\u00e7in Saadet Partisi (SP) \u0130stanbul 3'\u00fcnc\u00fc b\u00f6lgeden aday olaca\u011f\u0131 belirtildi. Tan'\u0131n yar\u0131n HDP'den istifa edece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,HDP'den 24'\u00fcnc\u00fc d\u00f6nemden beri milletvekili olan Altan Tan'\u0131n, 24 Haziran'da yap\u0131lacak milletvekili se\u00e7iminde SP'den \u0130stanbul milletvekilli\u011fi i\u00e7in aday olaca\u011f\u0131 belirtildi. HDP'den ba\u015fvurusu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Tan, SP'de siyaset yapmak i\u00e7in birka\u00e7 kez Genel Ba\u015fkan Temel Karamollao\u011flu ile g\u00f6r\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc. \r\n,Yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sonras\u0131 Tan'\u0131n, SP'den \u0130stanbul 3'\u00fcnc\u00fc b\u00f6lge 1'inci s\u0131radan milletvekili aday\u0131 olaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Halen HDP Diyarbak\u0131r milletvekili olan Altan Tan'\u0131n yar\u0131n HDP'den istifa edece\u011fi belirtildi.\r\n,HDP'li Altan Tan, verdi\u011fi son deme\u00e7te, partiyi 'marjinal sol'un etkisinde olmakla ele\u015ftirmi\u015fti. \r\n,Tan, Irak'ta Erbil merkezli yay\u0131n yapan K24 televizyonuna verdi\u011fi deme\u00e7te, "HDP'nin 7 Haziran'dan sonraki s\u00fcreci \u00e7ok k\u00f6t\u00fc g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcne inan\u0131yorum. Bir de 'marjinal sol'un K\u00fcrt siyasal hareketinde bu kadar etkili olmas\u0131n\u0131 yanl\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcyorum. HDP ile H\u00dcDA PAR ittifak\u0131 ke\u015fke olsayd\u0131. T\u00fcrkiye'deki siyasi partiler HDP'ye sak\u0131ncal\u0131 muamelesi yapt\u0131lar, ittifaka almad\u0131lar. HDP de H\u00dcDA PAR'a sak\u0131ncal\u0131 muamelesi yapt\u0131. Ayn\u0131 mant\u0131kla HDP de onu d\u0131\u015flad\u0131. Ke\u015fke K\u00fcrt siyasal partilerinin bir ittifak\u0131 olabilseydi. Yani K\u00fcrt hassasiyeti olan siyasi partilerin bir ittifak\u0131 olsayd\u0131 ama HDP'deki sol marjinal gruplar buna izin vermedi" demi\u015fti.\r\n