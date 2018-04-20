Altın alacaklara güzel haber!

\u0130stanbul Kuyumcular Odas\u0131 (\u0130KO) Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Atay\u0131k, \u201c\u0130stanbul Kuyumcular Odas\u0131 olarak \u015fu k\u00fc\u00e7\u00fck, bu b\u00fcy\u00fck demiyoruz, esnaflar aras\u0131nda hi\u00e7bir ayr\u0131m yapmadan sekt\u00f6rdeki herkesin odas\u0131 olmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z.\u201d dedi.\r\n\r\n,T\u00fcrk kuyumculuk sekt\u00f6r\u00fcn\u00fc temsil eden kurulu\u015flar\u0131n ba\u015fkanlar\u0131 ilk kez ayn\u0131 masa etraf\u0131nda bir araya geldi.\r\n\r\n,Bulu\u015fma toplant\u0131s\u0131nda konu\u015fan \u0130KO Ba\u015fkan\u0131 Atay\u0131k, se\u00e7imlere girerken sekt\u00f6rde birlik ve beraberlik olu\u015fturmak amac\u0131yla yola \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, bug\u00fcn sekt\u00f6r\u00fcn temsilcileriyle bir araya gelmekten mutluluk duydu\u011funu kaydetti.\r\n\r\n,Kuyumcularla m\u00fc\u015fterilerin kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi\u011finde art\u0131k 4, 8, 12 taksit sorunun olmayaca\u011f\u0131n\u0131 anlatan Atay\u0131k, \u201cBizim amac\u0131m\u0131z 12 taksit olmas\u0131. Bizim bankalarla g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimiz s\u00fcr\u00fcyor. ,1-2 ay i\u00e7erisinde sonu\u00e7lar\u0131 alaca\u011f\u0131z. Taksiti olay\u0131 s\u0131n\u0131rland\u0131\u011f\u0131ndan itibaren kuyumculuk olumsuz etkilendi. ,Emtiam\u0131z \u00e7ok de\u011ferli, kuyumculuk piyasas\u0131 ba\u015f a\u015fa\u011f\u0131 gitmeye ba\u015flad\u0131. ,\u0130n\u015fallah bunu ortadan kald\u0131raca\u011f\u0131z. Bu bizim se\u00e7im vaadimiz.\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.