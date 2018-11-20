Altın bugün ne kadar? | 20 Kasım Altın Fiyatları

Dolar ve euro baz al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda alt\u0131n, en \u00e7ok birikim yap\u0131lan de\u011ferler aras\u0131nda ilk s\u0131rada yer al\u0131r.,Haftan\u0131n ikinci i\u015f g\u00fcn\u00fc olan 20 Kas\u0131m alt\u0131n fiyatlar\u0131 hakk\u0131ndaki t\u00fcm detaylar\u0131, al\u0131\u015f - sat\u0131\u015f fiyatlar\u0131n\u0131, al\u0131nma ama\u00e7lar\u0131n\u0131 sizler i\u00e7in derledik. \r\n\r\n,GRAM ALTIN F\u0130YATLARI NE KADAR OLDU?\r\n\r\n,Gram alt\u0131n \u00fclkemizde \u00e7eyrek alt\u0131ndan sonra en \u00e7ok tercih edilen alt\u0131n \u00e7e\u015fitleri aras\u0131nda yer al\u0131r. Gram alt\u0131n bu sabah saatlerinde 209,16 TL'den al\u0131n\u0131rken 209,21 TL'den sat\u0131lmaktad\u0131r. \u00d6zellikle piyasalarda bir d\u00f6nem ya\u015fanan s\u0131k\u0131nt\u0131lardan sonra \u00e7eyrek alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n 450 TL'ye kadar \u00e7\u0131kmas\u0131 gram alt\u0131n\u0131 vatanda\u015f\u0131n g\u00f6zdesi yapm\u0131\u015ft\u0131.,\u00c7EYREK ALTIN F\u0130YATLARI NE KADAR OLDU?\r\n\r\n,Ku\u015fkusuz \u00e7eyrek alt\u0131n vatanda\u015flar taraf\u0131ndan en \u00e7ok tercih edilen, ara\u015ft\u0131r\u0131lan konular aras\u0131nda yer almaktad\u0131r. \u00c7eyrek alt\u0131n fiyatlar\u0131 yat\u0131r\u0131m a\u00e7\u0131s\u0131ndan da olduk\u00e7a \u00f6nemlidir. Yast\u0131k alt\u0131 alt\u0131nlar\u0131 olarak nitelendirilen alt\u0131nlar\u0131n \u00e7o\u011fu \u00e7eyrek alt\u0131nd\u0131r. \u00c7eyrek alt\u0131n 20 Kas\u0131m Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc 334,85 TL'den al\u0131n\u0131rken 342,48 TL'den sat\u0131lmaktad\u0131r.,YARIM ALTIN F\u0130YATLARI NE KADAR OLDU?\r\n\r\n,Yar\u0131m alt\u0131n fiyatlar\u0131 konusunda detayl\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar devam ediyor. Yar\u0131m alt\u0131n genelde d\u00fc\u011f\u00fcnlerde gelin ve damad\u0131n yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan aile fertleri taraf\u0131ndan, dostlar\u0131 taraf\u0131ndan arma\u011fan edilir ayr\u0131ca yar\u0131m alt\u0131n de\u011ferli bir birikim arac\u0131d\u0131r. Bug\u00fcn 667,60 TL'den al\u0131nan yar\u0131m alt\u0131n 667,60 TL'den sat\u0131lmaktad\u0131r.,TAM ALTIN F\u0130YATLARI NE KADAR OLDU?\r\n\r\n,Tam alt\u0131n fiyatlar\u0131 bu sabah \u015fu \u015fekilde seyrediyor; 20 Kas\u0131m Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc tam alt\u0131n 1.339,39 TL'den al\u0131n\u0131rken 1.365,71 TL'den sat\u0131l\u0131yor. Tam alt\u0131n genelde birikim ve yat\u0131r\u0131m amac\u0131yla kuyumculardan sat\u0131n al\u0131n\u0131r ve kolay kolay bozdurulmaz. Yak\u0131nl\u0131k derecesine g\u00f6re d\u00fc\u011f\u00fcnlerde de arma\u011fan edilir.,\u00dclkemizde Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 detayl\u0131 olarak takip edilen alt\u0131n t\u00fcrleri aras\u0131ndad\u0131r. \u00c7eyrek alt\u0131n ile benzerlik g\u00f6steren Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 kolay kolay bozdurulmaz. Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 \u00e7eyrek alt\u0131ndan hem daha a\u011f\u0131r hem daha pahal\u0131 oldu\u011fundan \u00e7ok daha uzun vadeli birikim arac\u0131d\u0131r. Bug\u00fcn 1.383,00 TL'den al\u0131nan Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 1.404,00 TL'den sat\u0131lmaktad\u0131r.,CUMHUR\u0130YET ALTIN F\u0130YATLARI NE KADAR OLDU?\r\n\r\n