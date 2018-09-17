Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram, tam altın fiyatları 17 Eylül

Alt\u0131n fiyatlar\u0131 ile ilgili son dakika geli\u015fmeleri ya\u015fanmaya devam ediyor. ,Alt\u0131n haftaya nas\u0131l ba\u015flad\u0131? sorusu vatanda\u015flar taraf\u0131ndan olduk\u00e7a merak ediliyor., \u00d6zellikle haftal\u0131k piyasalar\u0131n a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131 ilk g\u00fcn olan 17 Eyl\u00fcl Pazartesi alt\u0131n fiyatlar\u0131 ne kadar? sorusu h\u0131z kazanmaya ba\u015flad\u0131.,G\u00fcn\u00fcn en \u00e7ok arat\u0131lan sorular\u0131 ise 17 Eyl\u00fcl Pazartesi alt\u0131n fiyatlar\u0131 ne kadar oldu?,Gram alt\u0131n, \u00e7eyrek alt\u0131ndan sonra en \u00e7ok tercih edilen alt\u0131n t\u00fcrleri aras\u0131nda ilk s\u0131ray\u0131 almaktad\u0131r. ,\u00c7eyrek alt\u0131n son d\u00f6nemlerde pop\u00fclerli\u011fini yava\u015f yava\u015f kaybetmeye ba\u015flasa da hala en \u00e7ok tercih edilen alt\u0131n t\u00fcr\u00fc olarak ge\u00e7mektedir. ,Yar\u0131m alt\u0131n fiyatlar\u0131 konusunda ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren vatanda\u015flar i\u00e7in en do\u011fru bilgileri sizler i\u00e7in haz\u0131rlad\u0131k. ,Tam alt\u0131n d\u00fc\u011f\u00fcnlerde aile b\u00fcy\u00fckleri ve yak\u0131n akrabalar taraf\u0131ndan evlenen \u00e7iftlere tak\u0131 olarak tercih edilen alt\u0131n t\u00fcr\u00fcd\u00fcr. ,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 fiyatlar\u0131 da bireyler taraf\u0131ndan ara\u015ft\u0131r\u0131lan konular aras\u0131nda yer almaktad\u0131r. ,16 Eyl\u00fcl Pazar sabah\u0131 1.564,51 TL'den al\u0131nan ata alt\u0131n\u0131, 1.603,80 TL'den sat\u0131larak i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,\u00d6zellikle son d\u00f6nemlerde alt\u0131n fiyatlar\u0131nda ya\u015fanan art\u0131\u015flar nedeniyle gram alt\u0131n, \u00e7eyrek alt\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7meye bile aday durumda., Son zamanlarda ya\u015fanan art\u0131\u015f ile birlikte d\u00fc\u011f\u00fcnlerde \u00e7eyrek alt\u0131n pop\u00fclerli\u011fini gram alt\u0131na b\u0131rakm\u0131\u015f durumda. Peki gram alt\u0131n haftaya nas\u0131l ba\u015flad\u0131?,Gram alt\u0131n bu sabah saatlerinde 236,37 liradan al\u0131n\u0131rken, 236,47 sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 ile \u00e7eyrek alt\u0131n aras\u0131nda ciddi benzerlikler s\u00f6z konusudur, ikisi de uzun vadeli yat\u0131r\u0131m arac\u0131d\u0131r fakat Cumhuriyet alt\u0131n\u0131n hem fiyat\u0131 hem de a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 daha y\u00fcksek oldu\u011fundan \u00f6m\u00fcrl\u00fck olarak de\u011ferlendirilir. ,Son bir ka\u00e7 ayd\u0131r ya\u015fanan art\u0131\u015flar nedeniyle pop\u00fclerli\u011fini gram alt\u0131na kapt\u0131rmaya yak\u0131n olan \u00e7eyrek alt\u0131n haftaya nas\u0131l ba\u015flad\u0131? ,\u00c7eyrek alt\u0131n ne kadar? sorusu ise her g\u00fcn alt\u0131n fiyatlar\u0131 ile ilgili arat\u0131lan sorular aras\u0131nda ilk s\u0131rada yer almaktad\u0131r. ,\u00c7eyrek alt\u0131n, 378,45 liradan al\u0131n\u0131rken, 387,56 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,., \u00c7eyrek alt\u0131n ne kadar? sorular\u0131n\u0131n cevab\u0131 burada...\r\n\r\n,\u00d6zellikle d\u00fc\u011f\u00fcnlerde aile yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan tak\u0131 olarak tercih edilen ve yat\u0131r\u0131m arac\u0131 olarak kullan\u0131lan yar\u0131m alt\u0131n haftaya nas\u0131l ba\u015flad\u0131? ,Yar\u0131m alt\u0131n, 756,1800 liradan al\u0131n\u0131rken, 775,8000 liradan sat\u0131l\u0131yor.,Tam alt\u0131n ayn\u0131 zamanda yat\u0131r\u0131m arac\u0131 olarak da kullan\u0131l\u0131r. ,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 bu sabah 1.565,00 TL'den al\u0131n\u0131rken 1.585,00 TL'den sat\u0131lmaktad\u0131r.,Tam alt\u0131n haftaya, 1.051,7687 liradan al\u0131n\u0131rken, 1.077,9515 sat\u0131l\u0131yor.\r\n