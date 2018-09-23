Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL?

Alt\u0131n fiyatlar\u0131nda her ge\u00e7en g\u00fcn yeni bir son dakika geli\u015fmesi ya\u015fan\u0131rken, vatanda\u015flar da alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131 yak\u0131ndan ilgiyle izliyor., Sizler i\u00e7in derledi\u011fimiz haberimizde, gram alt\u0131n, cumhuriyet ve \u00e7eyrek alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131 listeledik. ,\u0130\u015fte 23 Eyl\u00fcl Pazar 2018 alt\u0131n fiyatlar\u0131...\r\n\r\n,Gram alt\u0131n, \u00e7eyrekten sonra ne \u00e7ok tercih edilen t\u00fcr olmakla birlikte di\u011ferlerine g\u00f6re daha ucuz olmas\u0131 nedeniyle vatanda\u015flar taraf\u0131ndan ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor. \u00d6zellikle fiyatlarda ya\u015fanan y\u00fckseli\u015f ile birlikte gram alt\u0131n en \u00e7ok ra\u011fbet g\u00f6renler aras\u0131nda. Peki 23 Eyl\u00fcl Pazar gram alt\u0131n ne kadar? ,Bu sabah gram, 242,73 liradan al\u0131n\u0131rken 242,83 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,\u00c7eyrek alt\u0131n \u00fclkemizde en \u00e7ok tercih edilen alt\u0131n t\u00fcr\u00fc olma konusunda birinci s\u0131radaki yerini hala koruyor. \u00d6zellikle son zamanlarda piyasalarda ya\u015fanan art\u0131\u015flarla birlikte pop\u00fclerli\u011fini bir nebze de olsa gram alt\u0131na kapt\u0131ran \u00e7eyrek, hala vatanda\u015flar i\u00e7in birinci tercih konumunda. Peki \u00c7eyrek alt\u0131n bug\u00fcn ne kadar? ,Bu sabah saatlerinde, 387,16 liradan al\u0131n\u0131rken, 395,97 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Pazar sabah\u0131 arat\u0131lan bir di\u011fer konu ise yar\u0131m alt\u0131n bug\u00fcn ne kadar? sorusu. ,Yar\u0131m bu sabah 771,91 liradan al\u0131n\u0131rken, 791,93 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Tam alt\u0131n bu sabah, 1.051,77 liradan al\u0131n\u0131rken, 1.077,95 sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,23 Eyl\u00fcl Pazar sabah\u0131 1.600,00 TL'den al\u0131nan cumhuriyet alt\u0131n\u0131, 1.620,00 TL'den sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Ata alt\u0131n\u0131 da 1.597,05 TL al\u0131\u015f fiyat\u0131yla g\u00fcne ba\u015flarken 1.637,14 TL'den sat\u0131\u015f yap\u0131l\u0131yor.,.