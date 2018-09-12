Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? - 12 Eylül Çeyrek altın, tam, gram altın fiyatları

Alt\u0131n fiyatlar\u0131 ile ilgili vatanda\u015flar\u0131n ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 h\u0131z kesmeden devam ediyor. ,Alt\u0131n k\u00fclt\u00fcr\u00fcm\u00fczde ve milletimiz taraf\u0131ndan dolar ve euro gibi di\u011fer yat\u0131r\u0131m ara\u00e7lar\u0131na oranla en \u00e7ok benimsenen yat\u0131r\u0131m arac\u0131d\u0131r. ,\u00d6zellikle kur sald\u0131r\u0131lar\u0131 \u00fczerinden T\u00fcrkiye ekonomisine darbe vurma \u00e7al\u0131\u015fan d\u0131\u015f mihraklara vatanda\u015flar\u0131m\u0131z ellerindeki d\u00f6vizleri bozdurarak tokat gibi yan\u0131t verdiler. Bu nedenle b\u00fct\u00fcn yat\u0131r\u0131m arac\u0131 alt\u0131na d\u00f6nm\u00fc\u015f bulunmakta. ,Alt\u0131n fiyatlar\u0131 ne kadar? sorusu ise internette en \u00e7ok arat\u0131lan sorular\u0131n ba\u015f\u0131nda geliyor. Bug\u00fcn \u00c7eyrek alt\u0131n ne kadar? \u00c7eyrek alt\u0131n alt\u0131n t\u00fcrleri aras\u0131nda en \u00e7ok tercih edilen alt\u0131n t\u00fcr\u00fc olmakla birlikte en \u00e7ok arat\u0131lan konular aras\u0131ndad\u0131r. \u0130\u015fte hafta ortas\u0131 olan 12 Eyl\u00fcl \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc g\u00fcncel alt\u0131n fiyatlar\u0131...\r\n\r\n,Alt\u0131n fiyatlar\u0131 ile ilgili ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n h\u0131z kazand\u0131\u011f\u0131 son aylarda vatanda\u015flar taraf\u0131ndan en \u00e7ok merak edilen sorular aras\u0131nda bug\u00fcn alt\u0131n fiyatlar\u0131 ne kadar? sorusu geliyor. \u0130\u015fte bu sorunun cevab\u0131...\r\n\r\n,\u00d6zellikle \u00c7eyrek alt\u0131nda ya\u015fanan y\u00fckseli\u015fin ard\u0131ndan vatanda\u015flar taraf\u0131ndan en \u00e7ok tercih edilen alt\u0131n t\u00fcrlerinin ba\u015f\u0131nda gram alt\u0131n geliyor., D\u00fc\u011f\u00fcnler e\u015fe dosta tak\u0131 ile arma\u011fan vermek isteyen ki\u015filer gram alt\u0131n takmay\u0131 tercih ediyorlar. Peki Gram alt\u0131n bug\u00fcn ne kadar?, 246,75 liradan al\u0131n\u0131rken, 246,78 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,\u00c7eyrek alt\u0131n son zamanlarda \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilemez bir y\u00fckseli\u015f ya\u015fasa dahi vatanda\u015flar\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan en \u00e7ok tercih edilen alt\u0131n t\u00fcr\u00fcd\u00fcr. ,\u00d6zellikle d\u00fc\u011f\u00fcnlerde tak\u0131 olarak tercih edilen \u00e7eyrek alt\u0131n ayn\u0131 zamanda yast\u0131alt\u0131 alt\u0131n\u0131 olarak da ge\u00e7mektedir. \u00c7eyrek alt\u0131n g\u00fcne nas\u0131l ba\u015flad\u0131? ,\u00c7eyrek alt\u0131n 395,37 liradan al\u0131n\u0131rken, 404,54 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Yar\u0131m alt\u0131n d\u00fc\u011f\u00fcnlerde ve t\u00f6renlerde yeni evlenen \u00e7iftlerin yak\u0131nlar\u0131, aile fertleri ve dostlar\u0131 taraf\u0131ndan hediye edilir. ,Yar\u0131m alt\u0131n bu sabah saatlerinde 788,27 TL'den al\u0131n\u0131rken 809,09 TL'den sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Tam alt\u0131n konusunda bireyler ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,\u00d6te yandan alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131ran vatanda\u015flar yar\u0131m alt\u0131n konusunda da ilgilerini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,Tam alt\u0131n, 11 Eyl\u00fcl Sal\u0131 sabah\u0131 1.581,4800 TL'den al\u0131n\u0131rken 1.613,2300 TL'den sat\u0131l\u0131yor.,\u00d6zellikle birikim alan\u0131nda tam alt\u0131n ciddi talep g\u00f6ren bir yat\u0131r\u0131m arac\u0131 olarak dikkat \u00e7ekiyor.