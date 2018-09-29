Altın fiyatları düştü mü? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 29 Eylül 2018

\u00c7eyrek ve gram alt\u0131n ne kadar oldu sorusu bug\u00fcnlerde \u00e7ok daha s\u0131k soruluyor. ,Alt\u0131n\u0131n \u00e7eyrek fiyat\u0131, bug\u00fcn 365 TL al\u0131\u015f fiyat\u0131, 373 TL sat\u0131\u015f fiyat\u0131yla i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. ,Gram alt\u0131n ne kadar? Cumartesi g\u00fcn\u00fc alt\u0131n ka\u00e7 lira? Alt\u0131n almak i\u00e7in uzmanlar ne diyor?, \u0130\u015fte merak edilenler\u2026\r\n\r\n,Saat 08.00 itibariyle gram alt\u0131n, al\u0131\u015f 231,93 lira \u00fczerinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken, sat\u0131\u015f 232,03 liradan Kapal\u0131 \u00c7ar\u015f\u0131'da sat\u0131l\u0131yor. ,Gram alt\u0131n hafta ba\u015f\u0131nda, al\u0131\u015f 241 lira, sat\u0131\u015f ise 242 liradan i\u015flem g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Saat 08.00 itibariyle \u00e7eyrek alt\u0131n, al\u0131\u015f 366,31 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken, \u00e7eyrek alt\u0131n sat\u0131\u015f 374,83 liradan Kapal\u0131 \u00c7ar\u015f\u0131'da sat\u0131l\u0131yor., \u00c7eyrek alt\u0131n hafta ba\u015f\u0131nda, al\u0131\u015f 386 liradan, sat\u0131\u015f ise 395 liradan i\u015flem g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Saat 08.00 itibariyle Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 fiyat\u0131 al\u0131\u015f 1.505,00 lira, sat\u0131\u015f 1.525,00 T\u00fcrk Liras\u0131ndan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. ,Bir \u00f6nceki hafta, 16 Eyl\u00fcl'de 1593.77 liradan sat\u0131ld\u0131. ,22 ayar bilezik hafta ba\u015f\u0131nda, al\u0131\u015f 220 liradan, sat\u0131\u015f ise 222 liradan i\u015flem g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Saat 08.00 itibariyle 22 ayar bilezik, al\u0131\u015f 208 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken 22 ayar bilezik sat\u0131\u015f 212 T\u00fcrk Liras\u0131. ,Tam alt\u0131n hafta ba\u015f\u0131nda, al\u0131\u015f 1581 lira, sat\u0131\u015f 1597 liradan i\u015flem g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc.,Saat 08.00 itibariyle Tam alt\u0131n fiyat\u0131, al\u0131\u015f 1.051,77 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. ,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 hafta ba\u015f\u0131nda al\u0131\u015f 1.600,00 lira, sat\u0131\u015f 1620,00 T\u00fcrk Liras\u0131ndan i\u015flem g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n