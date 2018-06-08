Altın fiyatları düşüyor...

8 Haziran 2018 alt\u0131n fiyatlar\u0131 ile ilgili arad\u0131klar\u0131n\u0131z burada.,Alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131n\u0131n 1.300 dolar seviyesini test etmesine ra\u011fmen bu seviyenin \u00fczerinde kal\u0131c\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Memi\u015f, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n ticaret sava\u015flar\u0131na ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 \u0131l\u0131ml\u0131 a\u00e7\u0131klamalar\u0131n ons alt\u0131n fiyatlar\u0131nda gerilemelere neden oldu\u011funu kaydetti. Memi\u015f, ABD Merkez Bankas\u0131 (Fed) faiz karar\u0131na kadar alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131n\u0131n yatay seyirde hareket edece\u011fini belirterek, alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131nda 1.290 dolar\u0131n destek, 1.297 dolar\u0131n ise diren\u00e7 konumunda oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Vatanda\u015flar \u00e7eyrek alt\u0131n ve gram alt\u0131n fiyatlar\u0131 ne kadar sorusunun cevab\u0131n\u0131 ar\u0131yorlar..\r\n\r\n,Peki alt\u0131n fiyatlar\u0131ndaki son durumun ard\u0131ndan \u00e7eyrek alt\u0131n ve gram alt\u0131n fiyatlar\u0131 ne kadar d\u00fc\u015ft\u00fc? \u0130\u015fte alt\u0131n piyasas\u0131ndaki son durum\r\n\r\n,GRAM ALTIN NE KADAR?\r\n\r\n,Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, bug\u00fcne yatay seyirle ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan saat 09.50 itibar\u0131yla \u00f6nceki kapan\u0131\u015f\u0131n hemen alt\u0131nda 187,2 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n,\r\n\u00c7EYREK ALTI NE KADAR?\r\n\r\n,Ayn\u0131 dakikalarda Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da \u00e7eyrek alt\u0131n 308 lira...\r\n\r\n,CUMHUR\u0130YET ALTINI NE KADAR?\r\n,\r\nCumhuriyet alt\u0131n\u0131 da 1.255 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Asya piyasalar\u0131nda sat\u0131c\u0131l\u0131 bir seyir izleyen alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 ise \u015fu dakikalarda \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 0,17 azal\u0131\u015fla 1.295,11 dolardan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,AA Finans Analisti \u0130slam Memi\u015f, d\u00fcn T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131'n\u0131n (TCMB) politika faizini 125 baz puan art\u0131rarak y\u00fczde 16,50'den y\u00fczde 17,75'e y\u00fckseltti\u011fini hat\u0131rlatarak, "Merkez Bankas\u0131, faiz karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131ktan sonra d\u00f6viz kurlar\u0131nda sert sat\u0131\u015flar g\u00f6rd\u00fck. Dolar kurunda ya\u015fanan d\u00fc\u015f\u00fc\u015fler, alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131n\u0131 olumsuz y\u00f6nde etkiledi. Bug\u00fcn alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131n\u0131n 185,50-190,00 lira aral\u0131\u011f\u0131nda i\u015flemler g\u00f6rmesini bekliyoruz." dedi.\r\n\r\n