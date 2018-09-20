Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın fiyatları 20 Eylül

Alt\u0131n fiyatlar\u0131 ne kadar? Gram, tam, \u00e7eyrek alt\u0131n fiyatlar\u0131 20 Eyl\u00fcl Alt\u0131n fiyatlar\u0131 ile ilgili vatanda\u015flar taraf\u0131ndan yap\u0131lan geni\u015f \u00e7apl\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar s\u00fcr\u00fcyor. ,\u00d6zellikle Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fma sonras\u0131 alt\u0131n fiyatlar\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fand\u0131. ,Alt\u0131n fiyatlar\u0131nda ya\u015fanan d\u00fc\u015f\u00fc\u015f sonras\u0131nda yat\u0131r\u0131mc\u0131lar ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131rd\u0131. Peki Alt\u0131n fiyatlar\u0131 g\u00fcne nas\u0131l ba\u015flad\u0131? Alt\u0131n fiyatlar\u0131 ne kadar oldu? \u00c7eyrek alt\u0131n ne kadar? t\u00fcm bu sorular\u0131n yan\u0131tlar\u0131 burada! \u0130\u015fte g\u00fcncel Gram alt\u0131n, \u00e7eyrek alt\u0131n, yar\u0131m alt\u0131n, tam alt\u0131n ve Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 g\u00fcncel fiyatlar\u0131...\r\n\r\n,Gram alt\u0131n, \u00e7eyrek alt\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00fclkemizde en \u00e7ok tercih edilen alt\u0131n olmakla birlikte di\u011fer alt\u0131n fiyatlar\u0131na g\u00f6re daha ucuz olmas\u0131 vatanda\u015flar taraf\u0131ndan ra\u011fbet g\u00f6rmesine neden oluyor. Gram alt\u0131n bu sabah saatlerinde 242,61 liradan al\u0131n\u0131rken, 242,63 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,\u00c7eyrek alt\u0131n \u00fclkemizde en \u00e7ok tercih edilen alt\u0131n t\u00fcr\u00fc olma konusunda birinci s\u0131radaki yerini hala koruyor. \u00d6zellikle son zamanlarda artan alt\u0131n fiyatlar\u0131 ile birlikte pop\u00fclerli\u011fini bir nebze de olsa gram alt\u0131na kapt\u0131rsa da \u00fclkemizde t\u00fcm alt\u0131nlar aras\u0131nda, en \u00e7ok benimsenmi\u015f olan\u0131 \u00e7eyrek alt\u0131nd\u0131r. Peki \u00c7eyrek Alt\u0131n bug\u00fcne nas\u0131l ba\u015flad\u0131? ,\u00c7eyrek alt\u0131n bu sabah saatlerinde 386,52 liradan al\u0131n\u0131rken, 395,82 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Yar\u0131m alt\u0131n d\u00fc\u011f\u00fcnlerde evlenen \u00e7iftler i\u00e7in \u00e7ok ra\u011fbet g\u00f6rmese de evlenen \u00e7iftlerin yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan tercih ediliyor. Ayr\u0131ca yat\u0131r\u0131m amac\u0131yla da kullan\u0131lan yar\u0131m alt\u0131n bug\u00fcne nas\u0131l ba\u015flad\u0131? Yar\u0131m alt\u0131n ne kadar? sorusu vatanda\u015flar taraf\u0131ndan ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. ,Yar\u0131m alt\u0131n,770,6300 liradan al\u0131n\u0131rken, 791,6400 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Tam alt\u0131n konusunda ara\u015ft\u0131rmalar h\u0131z kesmeden devam ederken biz de sizler i\u00e7in en g\u00fcncel fiyat\u0131 haz\u0131rlad\u0131k. ,Tam alt\u0131n bu sabah, 1.051,77 TL'den al\u0131n\u0131rken 1.077,95 TL'den sat\u0131lmakta.