Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve yarım altın ne kadar? 19 Eylül 2018

Alt\u0131n fiyatlar\u0131 konusunda vatanda\u015flar\u0131n ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 h\u0131z kesmeden devam ediyor. ,Hemen hemen herh\u00fcn en \u00e7ok arat\u0131lan konular\u0131un ba\u015f\u0131nda olan alt\u0131n fiyatlar\u0131 bug\u00fcn ne kadar oldu? Bu sorunun yan\u0131t\u0131n\u0131 arayan vatanda\u015flar ayn\u0131 zamanda \u00c7eyrek alt\u0131n ne kadar? sorusunun cevab\u0131n\u0131 da ar\u0131yor. ,Son dakika an be an g\u00fcncel alt\u0131n fiyatlar\u0131 burada! \u00d6zellikle d\u0131\u015f mihraklar taraf\u0131ndan \u00fclkemiz ekonomisine yap\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan operasyonlar neticesinde alt\u0131n fiyatlar\u0131nda da dengesiz bir grafik olu\u015farak ini\u015fli \u00e7\u0131k\u0131\u015fl\u0131 grafik sergilemeye devam ediyor. ,Alt\u0131n, d\u00fc\u011f\u00fcn sezonunun kapanmas\u0131na k\u0131sa s\u00fcre kala hediye almak isteyen vatanda\u015flar taraf\u0131ndan s\u0131k\u0131ca takip ediliyor. ,Ayr\u0131ca yat\u0131r\u0131m ve birikim amac\u0131yla da kullan\u0131lan alt\u0131n ile ilgili t\u00fcm detaylar sizler i\u00e7in derledik.\u00c7eyrek alt\u0131n ne kadar? Gram alt\u0131n ne kadar? \u0130\u015fte hafta ortas\u0131 olan 19 Eyl\u00fcl \u00c7ar\u015famba g\u00fcncel alt\u0131n fiyatlar\u0131...,Alt\u0131n fiyatlar\u0131nda ya\u015fanan ini\u015fli \u00e7\u0131k\u0131\u015fl\u0131 grafik devam ederken vatanda\u015flar\u0131n ilgi ve alakas\u0131 buraya kaym\u0131\u015f durumda. \r\n,Gram alt\u0131n alt\u0131n fiyatlar\u0131nda ya\u015fanan y\u00fckseli\u015fin ard\u0131ndan son zamanlarda olduk\u00e7a pop\u00fcler durumda. \u00d6zellikle \u00e7eyrek alt\u0131n almaya g\u00fcc\u00fc yetmeyen vatanda\u015flar\u0131n d\u00fc\u011f\u00fcnlerde, g\u00fcnlerde, yat\u0131r\u0131m amac\u0131yla gram alt\u0131n\u0131 tercih ediyorlar. Peki Gram alt\u0131n 19 Eyl\u00fcl \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc ne kadar? Gram alt\u0131n, 246,60 liradan al\u0131n\u0131rken, 246,64 liradan sat\u0131l\u0131yor.,.,\u00c7eyrek alt\u0131n, son d\u00f6nemde pop\u00fclerli\u011fini bir nebze de olsa Gram alt\u0131na kapt\u0131rmaya ba\u015flasa da hala en \u00e7ok tercih edilen alt\u0131n t\u00fcr\u00fcd\u00fcr. ,Gelin ve damada aile fertleri taraf\u0131ndan veya ailesi taraf\u0131ndan tak\u0131lan tam alt\u0131n bu sabah saatlerinde 1.051,77 TL'den al\u0131n\u0131rken 1.077,95 TL'den sat\u0131lmaktad\u0131r.,Peki 19 Eyl\u00fcl \u00c7ar\u015famba \u00c7eyrek alt\u0131n ne kadar? ,Yar\u0131m alt\u0131n\u0131n fiyatlar\u0131 konusunda ara\u015ft\u0131rmalar h\u0131z kesmeden devam ediyor. ,\u00c7eyrek alt\u0131n 390,26 liradan al\u0131n\u0131rken, 399,63 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,\u00d6zellikle bizim yast\u0131kalt\u0131 alt\u0131n diye bildi\u011fimiz \u00e7eyrek alt\u0131n ile ilgili vatanda\u015flar taraf\u0131ndan olduk\u00e7a fazla ara\u015ft\u0131rma yap\u0131l\u0131yor. ,Yar\u0131m alt\u0131n daha \u00e7ok d\u00fc\u011f\u00fcnlerde evlenen \u00e7iftlerin yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan tak\u0131l\u0131yor. ,Ayr\u0131ca yat\u0131r\u0131m amac\u0131yla da kullan\u0131lan yar\u0131m alt\u0131n bug\u00fcne nas\u0131l ba\u015flad\u0131? Yar\u0131m alt\u0131n ne kadar? sorusu vatanda\u015flar taraf\u0131ndan ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. ,Tam alt\u0131n daha \u00e7ok yeni evlenen \u00e7iftlere arma\u011fan edilir. ,Yar\u0131m alt\u0131n, 778,0800 liradan al\u0131n\u0131rken, 799,2700 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n