Altın fiyatları yükseldi, aşiret bunu yaptı!

Hakkari\u2019de havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131yla birlikte d\u00fc\u011f\u00fcn sezonu da a\u00e7\u0131ld\u0131. Merzan Mahallesi\u2019nde bulunan bir d\u00fc\u011f\u00fcn salonunda i\u015f adam\u0131 Halife \u00d6zkan\u2019\u0131n karde\u015fi Ramazan \u00d6zkan ile Leyla \u00d6zkan \u00e7ifti i\u00e7in g\u00f6rkemli bir d\u00fc\u011f\u00fcn t\u00f6reni d\u00fczenlendi. ,D\u00fc\u011f\u00fcn t\u00f6renine \u0130ran ve Irak\u2019tan kanaat \u00f6nderleri, i\u015f adamlar\u0131, kamu kurum amirleri ve y\u00fczlerce davetli kat\u0131ld\u0131.,\u0130\u015f adam\u0131 Halife \u00d6zkan, alt\u0131n ve dolardaki y\u00fckselme nedeniyle Marufi a\u015fireti olarak bu y\u0131l yapacaklar\u0131 d\u00fc\u011f\u00fcnleri bir g\u00fcne indirme karar\u0131 ald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,\u00d6zkan, \u201cBug\u00fcn ailemizin son be\u015fi\u011fi karde\u015fim Ramazan\u2019\u0131n d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc vesilesiyle bir araya gelmenin mutlulu\u011fu i\u00e7erisindeyiz. Hakkari\u2019de bilindi\u011fi \u00fczere d\u00fc\u011f\u00fcnler iki g\u00fcn iki gece s\u00fcrerdi. Maalesef alt\u0131n, dolar ve euro, son zamanlar\u0131n en b\u00fcy\u00fck seviyesine \u00e7\u0131kt\u0131. Bu da d\u00fc\u011f\u00fcnlerimize fazlas\u0131yla yans\u0131d\u0131. \u00d6zkan ailesi olarak bizler de davetlilere fazla masraf \u00e7\u0131karmamak i\u00e7in bu y\u0131l yap\u0131lacak olan d\u00fc\u011f\u00fcnlerimizi bir g\u00fcne indirme karar\u0131 ald\u0131k. ,Umar\u0131m herkes bu karara uyar. Tek temennimiz alt\u0131n ve dolar fiyatlar\u0131n\u0131n bir an \u00f6nce d\u00fc\u015fmesidir. Ben bu vesileyle bu mutlu g\u00fcn\u00fcm\u00fczde gerek yurt d\u0131\u015f\u0131ndan gerekse de il ve il\u00e7elerden zahmet edip d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcm\u00fcze gelen t\u00fcm davetlilere te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d diye konu\u015ftu.,D\u00fc\u011f\u00fcne gelen G\u00fcl\u015fen K\u0131l\u0131n\u00e7 ise alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n y\u00fckselmesinden dolay\u0131 damada \u00e7eyrek alt\u0131n takmak zorunda kald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,K\u0131l\u0131n\u00e7, \u201cBug\u00fcn amca o\u011flumun d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcne geldik. Alt\u0131n fiyatlar\u0131 y\u00fckseldi\u011fi i\u00e7in ancak \u00e7eyrek alt\u0131n takabildik. Zaten d\u00fc\u011f\u00fcnlerimizde damad\u0131n yak\u0131n akrabalar\u0131 alt\u0131n takar, davetliler ise zarf i\u00e7erisinde para verir. ,Alt\u0131n\u0131n y\u00fckselmesi hepimizi etkiledi. Umar\u0131m bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f sergiler. Yoksa bu y\u0131l d\u00fc\u011f\u00fcnlerimiz bize \u00e7ok masrafl\u0131 olacak\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.