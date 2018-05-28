Altın haftaya nasıl başladı?

Haftay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle kapatan alt\u0131n bu haftaya nas\u0131l ba\u015flad\u0131? ,Herkesin merak etti\u011fi soru cevap buldu.,Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, yeni haftaya d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan saat 10.00 itibar\u0131yla \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 1,7 azal\u0131\u015fla 193,5 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. \r\n,Ayn\u0131 dakikalarda Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da \u00e7eyrek alt\u0131n 316 lira, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 da 1.291 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n,Asya piyasalar\u0131nda sat\u0131\u015f a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 bir seyir izleyen alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 \u015fu dakikalarda \u00f6nceki kapan\u0131\u015f\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 0,4 azal\u0131\u015fla 1.296,4 dolardan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Analistler, ABD ile Kuzey Kore aras\u0131ndaki gerilimin azalabilece\u011fine ili\u015fkin beklentilerle k\u00fcresel piyasalarda risk i\u015ftah\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, buna ba\u011fl\u0131 olarak uluslararas\u0131 piyasalarda alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131, yurt i\u00e7inde ise d\u00f6viz kurlar\u0131n\u0131n geriledi\u011fini kaydetti.\r\n\r\n,.