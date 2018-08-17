Altın kan kaybetmeye devam ediyor!

ABD ile ya\u015fanan yapt\u0131r\u0131m geriliminin etkileri s\u00fcrerken dolarla birlikte alt\u0131ndaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f de devam ediyor.,Alt\u0131n fiyatlar\u0131 dolar\u0131n d\u00fc\u015fmesi ile beraber kan kaybetmeye devam ediyor. ,Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, d\u00fc\u015f\u00fc\u015f e\u011filimini bug\u00fcne de ta\u015f\u0131yarak \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 0,6 de\u011fer kayb\u0131yla 218,2 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,\r\n\r\nAlt\u0131n uzman\u0131 \u0130slam Memi\u015f, yerli yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n d\u00f6viz ve alt\u0131nlar\u0131n\u0131 TL'ye \u00e7evirmesinin, devletin, finans kurum ve kurulu\u015flar\u0131n\u0131n alm\u0131\u015f oldu\u011fu tedbirlerin d\u00f6viz kurlar\u0131ndaki de\u011fer kay\u0131plar\u0131nda etkili oldu\u011funu belirterek, "Dolar kuru ve alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131nda ya\u015fanan de\u011fer kay\u0131plar\u0131 ayn\u0131 haftaya denk geldi\u011finden alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015flerin h\u0131zland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6zlemledik. Gram alt\u0131nda dalgal\u0131 seyrin devam edece\u011fini \u00f6ng\u00f6r\u00fcyoruz. ,Teknik olarak 190-290 lira aral\u0131\u011f\u0131 ge\u00e7erlili\u011fini koruyor" de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n\r\n,\u0130\u015fte alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum;\r\n\r\n,GRAM ALTIN: 215 liradan al\u0131n\u0131rken, 221,33 liradan sat\u0131l\u0131yor\r\n\r\n,\u00c7EYREK ALTIN: \u00c7eyrek alt\u0131n ise 343 liradan al\u0131n\u0131rken 361 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,YARIM ALTIN: Yar\u0131m alt\u0131n da 687 liradan al\u0131n\u0131rken 724 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,CUMHUR\u0130YET ALTINI: Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 ise 1419,00 liradan al\u0131n\u0131p 1478,00 liradan al\u0131c\u0131 buluyor.