Altın ne kadar? (29 Mayıs 2018 altın fiyatları)

Alt\u0131n bug\u00fcn ne kadar? ,29 May\u0131s Sal\u0131 2018 g\u00fcn\u00fc yani bug\u00fcn \u00e7eyrek alt\u0131n gram alt\u0131n ka\u00e7 lira? Cumhuriyet ve k\u00fc\u00e7\u00fck alt\u0131n ne kadar oldu? sorular\u0131 bug\u00fcnlerde \u00e7ok daha s\u0131k sorulmaya ba\u015flad\u0131. ,\u0130stanbul'un kalbinin att\u0131\u011f\u0131 Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da \u00e7eyrek alt\u0131n ka\u00e7 lira?,191,07 liradan al\u0131n\u0131rken, 191,10 liradan sat\u0131l\u0131yor,\u00c7eyrek alt\u0131n ise 306,97 liradan al\u0131n\u0131rken 314,18 liradan sat\u0131l\u0131yor.,Yar\u0131m alt\u0131n da 612,03'dan al\u0131n\u0131rken 628,36 liradan sat\u0131l\u0131yor.,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 ise 1268,00 liradan al\u0131n\u0131p 1280,00 liradan al\u0131c\u0131 buluyor.,T\u00fcrkiye\u2019de \u00e7eyrek alt\u0131n olarak ifade edilen alt\u0131n cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayard\u0131r. ,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131n\u0131n d\u00f6rtte biri olan \u00e7eyrek alt\u0131nda 1.6065 gram 24 ayar alt\u0131n bulunmaktad\u0131r ki fiyat\u0131 bunun \u00fczerinden hesaplan\u0131r, ard\u0131ndan i\u015f\u00e7ilik ve k\u00e2r pay\u0131 ile sat\u0131l\u0131r. ,Bu k\u0131s\u0131m sat\u0131n al\u0131nan yere g\u00f6re de\u011fi\u015febilir. Mesk\u00fck (kal\u0131n alt\u0131n) ve ziynet olmak \u00fczere iki \u00e7e\u015fidi vard\u0131r.