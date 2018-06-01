Altın ne kadar? Gram altın, Çeyrak Altın fiyatları...

Kenarda alt\u0131n\u0131 olanlar, alt\u0131n borcu olanlar, yak\u0131n zamanda d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc olanlar alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131 merak i\u00e7erisinde sorguluyor...,Alt\u0131n bug\u00fcn ne kadar?\r\n\r\n,1 Haziran Cuma 2018 g\u00fcn\u00fc yani bug\u00fcn \u00e7eyrek alt\u0131n gram alt\u0131n ka\u00e7 lira? Cumhuriyet ve k\u00fc\u00e7\u00fck alt\u0131n ne kadar oldu? sorular\u0131 bug\u00fcnlerde \u00e7ok daha s\u0131k sorulmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Gram alt\u0131n ne kadar?\r\n\r\n,Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, haftan\u0131n son i\u015flem g\u00fcn\u00fcne y\u00fckseli\u015fle ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 190,1 lira seviyelerinde dengeledi.\r\n\r\n,Ayn\u0131 dakikalarda Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da \u00e7eyrek alt\u0131n 312 lira, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 da 1.274 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Bug\u00fcn ABD'de a\u00e7\u0131klanacak olan istihdam verileri, alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n y\u00f6n\u00fc \u00fczerinde belirleyici olacakt\u0131r." dedi. Memi\u015f, alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131n\u0131n, dolar kuruna paralel i\u015flemler ger\u00e7ekle\u015ftirmeye devam etti\u011fini belirterek, teknik a\u00e7\u0131dan alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131nda 188 liran\u0131n destek, 194 liran\u0131n ise diren\u00e7 konumunda oldu\u011funu kaydetti.,\u0130stanbul'un kalbinin att\u0131\u011f\u0131 Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da \u00e7eyrek alt\u0131n ka\u00e7 lira?\r\n\r\n,D\u00fcn dolar kurundaki art\u0131\u015flar\u0131n etkisiyle al\u0131\u015f a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 bir seyir izleyen alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, g\u00fcn\u00fc \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 1,07 de\u011fer kazanc\u0131yla 188,7 liradan tamamlad\u0131.\r\n\r\n,Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, haftan\u0131n son i\u015flem g\u00fcn\u00fcne y\u00fckseli\u015fle ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan saat 10.20 itibar\u0131yla \u00f6nceki kapan\u0131\u015f\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 0,7 art\u0131\u015fla 190,1 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,\u00c7eyrek alt\u0131n ne kadar?\r\n\r\n,Asya piyasalar\u0131nda yatay bir seyir izleyen alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 ise \u015fu dakikalarda 1.300 dolar\u0131n hemen alt\u0131nda i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. AA Finans Analisti \u0130slam Memi\u015f, alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131n\u0131n 1.300 dolar seviyesini test etti\u011fini ancak \u00fczerinde kal\u0131c\u0131l\u0131k sa\u011flamakta zorland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Avrupa'daki siyasi endi\u015felerin, alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131 beklendi\u011fi kadar etkilemedi\u011fini ifade eden Memi\u015f, "Alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 1.285-1.305 dolar aral\u0131\u011f\u0131nda bir seyir izleyebilir.