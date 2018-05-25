Altın ne kadar oldu? 25 Mayıs altın fiyatları

Alt\u0131n ne kadar oldu?,\u0130\u015fte 25 May\u0131s alt\u0131n fiyatlar\u0131,Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, g\u00fcne y\u00fckseli\u015fle ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 199,5 lira seviyelerinde dengeledi.\r\n\r\n,D\u00fcn, dolar kurundaki y\u00fckseli\u015f e\u011filiminin etkisiyle 201,6 liraya kadar \u00e7\u0131kan gram alt\u0131n, g\u00fcn\u00fc \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 3,8 art\u0131\u015fla 197,5 liradan tamamlad\u0131.\r\n\r\n,Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, bug\u00fcne y\u00fckseli\u015fle ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 1 art\u0131\u015fla 199,5 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da \u00e7eyrek alt\u0131n 329 lira, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 da 1.341 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 ise d\u00fcnk\u00fc y\u00fczde 0,9'luk y\u00fckseli\u015f sonras\u0131nda bug\u00fcn y\u00fczde 0,1 de\u011fer kayb\u0131yla 1.302,7 dolar seviyesinde dengelendi.\r\n\r\n,Uzmanlar, alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131nda sert dalgalanmalar\u0131n devam etti\u011fini belirterek, yurt i\u00e7i piyasalarda dolar kurunda devam eden oynakl\u0131\u011f\u0131n alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131n\u0131 da etkiledi\u011fini ifade etti.\r\n\r\n,D\u00f6viz kurlar\u0131 ve paralelinde alt\u0131n fiyatlar\u0131ndaki dalgalanmalar\u0131n 24 Haziran se\u00e7imlerine kadar devam edebilece\u011fini kaydeden uzmanlar, bug\u00fcn gram alt\u0131n\u0131n 193-200 lira band\u0131nda i\u015flem g\u00f6rebilece\u011fini s\u00f6yledi. \r\n\r\n,Uzmanlar, alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131n\u0131n da 1.301-1.313 dolar aral\u0131\u011f\u0131nda dengelenebilece\u011fini belirterek, bug\u00fcn yurt i\u00e7inde ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda yo\u011fun veri ak\u0131\u015f\u0131 ile ABD Merkez Bankas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Jerome Powell'\u0131n konu\u015fmas\u0131n\u0131n takip edilece\u011fini dile getirdi. \r\n\r\n