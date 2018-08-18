Altın paketler

Son d\u00f6nemde, ekonomik temeli olmayan para hareketleri kar\u015f\u0131s\u0131nda reel sekt\u00f6r\u00fcn korunmas\u0131 amac\u0131yla 2 b\u00fcy\u00fck paket a\u00e7\u0131kland\u0131. ,Paketlerin ilki, sabah saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131yla duyuruldu. ,Reel sekt\u00f6r\u00fc rahatlatmay\u0131 ama\u00e7layan paketle kredi gecikmeleri, kur art\u0131\u015f\u0131 sebebiyle ortaya \u00e7\u0131kan limit sorununu \u00e7\u00f6zmeyi, \u00e7ek \u00f6demelerinde ya\u015fanan gecikme, \u2018m\u00fccbir sebep\u2019 say\u0131larak \u015firketlerin kara listeye girmesini \u00f6nlemeye y\u00f6nelik paket sekt\u00f6rde b\u00fcy\u00fck bir rahatlamaya sebep oldu. ,\u0130kinci paket ise Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan geldi. ,Sekt\u00f6r\u00fcn talepleri dikkate al\u0131narak haz\u0131rlanan pakete, en az 30 milyar dolarl\u0131k ithalata kar\u015f\u0131l\u0131k gelen \u00fcr\u00fcn grubunun yerlile\u015ftirilmesi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ba\u015flat\u0131lmas\u0131 ama\u00e7lan\u0131yor. ,KOB\u0130\u2019lerin baz\u0131 \u00f6demeleri 2019 y\u0131l\u0131na ertelenirken, bu kurulu\u015flar\u0131n uluslararas\u0131 pazarlara a\u00e7\u0131lmas\u0131 i\u00e7in 300 bin liraya yak\u0131n destek verilmesine, ayr\u0131ca i\u015fletmelerin marka tescili, kalite belgesi gibi i\u015flemlerinde masraflar\u0131n y\u00fczde 25 indirilmesi de yine pakette yer alan \u00f6nemli maddeler aras\u0131nda yer ald\u0131.,\u0130\u015f d\u00fcnyas\u0131n\u0131n talepleri do\u011frultusunda dev bir \u00fcretime destek paketi a\u00e7\u0131kland\u0131. ,Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Mustafa Varank\u2019\u0131n bayram \u00f6ncesi a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131, sanayiciye \u2018m\u00fcjde\u2019 niteli\u011fi ta\u015f\u0131yan pakette \u00f6ncelik yerlile\u015ftirme, KOB\u0130\u2019lerin giderlerinin azalt\u0131lmas\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere \u00e7ok \u00f6nemli destekler yer al\u0131yor. ,Bakan Varan, paket haz\u0131rlan\u0131rken, ara mal\u0131 ithalat\u0131n\u0131 olu\u015fturan 2 bin 739 \u00fcr\u00fcn\u00fcn incelendi\u011fini, buna g\u00f6re 30 milyar dolarl\u0131k ithalata kar\u015f\u0131l\u0131k gelen \u00f6ncelikli \u00fcr\u00fcn gruplar\u0131n\u0131n yerlile\u015ftirilmesi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Paketin parasal geni\u015flemeye yol a\u00e7madan, s\u0131k\u0131 maliye politikalar\u0131na uyumlu \u015fekilde haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Varank, paketteki maddelere ili\u015fkin detaylar\u0131 da a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u00a5 Buna g\u00f6re, yakla\u015f\u0131k 30 milyar dolara kar\u015f\u0131l\u0131k gelen 2 bin 739 \u00fcr\u00fcn grubunda yerlile\u015ftirme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 h\u0131zl\u0131 ba\u015flat\u0131lacak, \u00fcr\u00fcnlerin kamuda tercih edilmesi halinde y\u00fczde 15 zorunlu fiyat avantaj\u0131 sa\u011flanmas\u0131 mekanizmas\u0131 olu\u015fturulacak.,\u00a5 Te\u015fvik belgelir yat\u0131r\u0131mc\u0131ya arazi tahsisi yap\u0131lacak. Yat\u0131r\u0131m te\u015fvik belgesi alm\u0131\u015f firmalar\u0131n yat\u0131r\u0131m yeri bulma s\u00fcre\u00e7leri \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile protokol imzalanarak h\u0131zland\u0131r\u0131lacak.,\u00a5 1500 projeye 500 milyon lira destek sa\u011flanacak. Bu, yerel potansiyelin harekete ge\u00e7irilmesi, refah\u0131n t\u00fcm yurda dengeli yay\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak amac\u0131yla kalk\u0131nma ajanslar\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.,\u00a5 Teknolojiye yeni destek de yine pakette. Teknoloji geli\u015ftirme b\u00f6lgelerine toplam 100 milyon lira destek verilecek. Tamamlanma a\u015famas\u0131na gelen teknoparklara \u00f6zeldestek verilecek.,\u00a5 Yeni\u015f i\u015f geli\u015ftiren sekt\u00f6rler ve giri\u015fimcilik alanlar\u0131na 60 milyon avroluk fon yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n hizmetine sunulacak.,\u00a5 Temel bilimler mezunlar\u0131na istihdam deste\u011fi, ayl\u0131k br\u00fct asgari \u00fccret tutar\u0131nda \u00fccret \u00f6denmesi \u015feklinde ger\u00e7ekle\u015fecek. Bu kapsamda y\u0131l sonuna kadar 15 milyon lira ayr\u0131ld\u0131.,2 bin 739 \u00fcr\u00fcn grubu, teknoloji seviyesi, ithalat i\u00e7indeki pay\u0131 incelendi. Buna g\u00f6re en az 30 milyar dolarl\u0131k ithalata kar\u015f\u0131l\u0131k gelen \u00f6ncelikli \u00fcr\u00fcn gruplar\u0131n\u0131n yerlile\u015ftirilmesi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ba\u015flat\u0131lacak. ,Yerli \u00fcr\u00fcnlere fiyat avantaj\u0131, orta ve y\u00fcksek teknoloji \u00fcr\u00fcn gruplar\u0131 i\u00e7in kamu ihalelerinde yerli \u00fcr\u00fcnlere y\u00fczde 15 zorunlu fiyat avantaj\u0131 tebli\u011finin etkin \u015fekilde uygulanmas\u0131 i\u00e7in takip mekanizmas\u0131 olu\u015fturulacak. Ayn\u0131 zamanda yerli \u00fcr\u00fcnlerin korunmas\u0131, yerli \u00fcreticinin haks\u0131z rekabete maruz kalmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek amac\u0131yla ithal sanayi \u00fcr\u00fcnlerinin can, mal ve \u00e7evre g\u00fcvenli\u011fi a\u00e7\u0131s\u0131ndan denetimi art\u0131r\u0131lacak.,\u0130stanbul Ticaret Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 \u015eekib Avdagi\u00e7, Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n bu tedbirlerle reel sekt\u00f6r\u00fc kalkanla korumaya ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek kredilerin geri \u00e7a\u011fr\u0131lmas\u0131, nakit ak\u0131