Altın rekor kırmıştı, fiyatlar düştü

Alt\u0131n fiyatlar\u0131 son iki g\u00fcn\u00fc d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle kapatt\u0131. ,Alt\u0131n uzmanlar\u0131 alt\u0131n konusunda yorumda bulundu.,K\u00fcresel piyasalarda artan dolar talebinin alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015flerin s\u0131n\u0131rl\u0131 kalmas\u0131na neden olabilece\u011fini ifade eden Memi\u015f, teknik a\u00e7\u0131dan gram alt\u0131nda 188 liran\u0131n destek, 195 liran\u0131n ise diren\u00e7 konumunda oldu\u011funu s\u00f6yledi. Memi\u015f, bug\u00fcn Almanya'da T\u00fcketici Fiyat Endeksi ve ABD\u2019de b\u00fcy\u00fcme ba\u015fta olmak \u00fczere a\u00e7\u0131klanacak veriler ile siyasi geli\u015fmelerin takip edilece\u011fini kaydetti. Peki gram alt\u0131n ne kadar?,AA Finans Analisti \u0130slam Memi\u015f, \u0130talya\u2019da siyasi krizin derinle\u015fmesinin \u0130talya devlet tahvili fiyatlar\u0131 ve avro\/dolar paritesinde sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015flere neden oldu\u011funu belirterek, "D\u00fcn avro\/dolar paritesi 1,1510 band\u0131na, alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 1.293 dolar seviyesine kadar geriledi. \u0130talya'da krizin derinle\u015fmesi her ne kadar alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 i\u00e7in olumlu olsa da dolar endeksinin 95 seviyesine y\u00fckselmesi alt\u0131n\u0131 bask\u0131lamaya devam ediyor. Bu sebeple alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131ndaki y\u00fckseli\u015fler 1.306,5 dolar seviyesiyle s\u0131n\u0131rl\u0131 kald\u0131." de\u011ferlendirmesinde bulundu.,Gram alt\u0131n\u0131n al\u0131\u015f ve sat\u0131\u015f fiyatlar\u0131:\r\n187,80 TL\r\n187,97 TL\r\n\u00c7eyrek alt\u0131nda ise fiyatlar \u015f\u00f6yle;,Al\u0131\u015f ve sat\u0131\u015f:\r\n300,48 TL\r\n307,34 TL\r\n\r\nCumhuriyet alt\u0131n\u0131nda ise son rakamlar;,1.240,00 TL\r\n1.252,00 TL,