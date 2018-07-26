Altın yeniden yükselişte! 26 Temmuz Altın fiyatları, Çeyrek altın ne kadar?

26 Temmuz alt\u0131n fiyatlar\u0131, \u00e7eyrek alt\u0131n, cumhuriyet alt\u0131n\u0131 ne kadar? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. ,Serbest piyasada 24 ayar k\u00fcl\u00e7e alt\u0131n\u0131n gram sat\u0131\u015f fiyat\u0131 190,70 lira oldu. \r\n\r\n,\u0130stanbul Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da 190,50 liradan al\u0131nan 24 Ayar K\u00fcl\u00e7e Alt\u0131n (Gr.) 190,70 liradan, ,bin 255 liradan al\u0131nan Cumhuriyet Ata Lira bin 276 liradan, ,173,50 liradan al\u0131nan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 177,50 liradan,\r\n, bin 227 liradan al\u0131nan Lira (Tam) Ziynet bin 247 liradan, ,613 liradan al\u0131nan Yar\u0131m Ziynet 623 liradan ve 307 liradan al\u0131nan \u00c7eyrek Ziynet 312 liradan sat\u0131l\u0131yor. \r\n,Asya piyasalar\u0131nda s\u0131n\u0131rl\u0131 da olsa sat\u0131\u015f a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 bir seyir izleyen alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 ise \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re 0,2 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 1.229,2 dolardan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Uzmanlar, ticaret sava\u015f\u0131 endi\u015felerinin piyasalar\u0131 etkilemeye devam etti\u011fini belirterek, alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131n\u0131n k\u0131sa s\u00fcren d\u00fc\u015f\u00fc\u015flerin ard\u0131ndan d\u00fcn toparland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve y\u00fckseli\u015f iste\u011finin k\u0131sa vadede devam edebilece\u011fini dile getiriyor.