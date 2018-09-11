Altında çifte kazanç dönemi başladı

Yast\u0131k alt\u0131nda 100 milyar dolar oldu\u011fu tahmin edilen alt\u0131nlar\u0131n ekonomiye kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 ve \u00fclke rezervlerinin g\u00fc\u00e7lendirilmesi amac\u0131yla ba\u015flat\u0131lan alt\u0131n seferberli\u011fine ilk g\u00fcnden vatanda\u015f ilgi g\u00f6sterdi. ,Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 alt\u0131n tahvili ve alt\u0131na dayal\u0131 kira sertifikas\u0131 ihrac\u0131 d\u00fcn ba\u015flad\u0131. Talep toplama 7 hafta s\u00fcrecek. ,Alt\u0131n\u0131n\u0131 yast\u0131k alt\u0131nda tutanlar kira sertifikas\u0131 veya tahvil alarak \u00e7ifte kazan\u00e7 sa\u011flayacak. ,Senetler, 2 y\u0131l (728 g\u00fcn) vadeli olacak talep toplama d\u00f6nemini takip eden hafta \u00e7ar\u015famba g\u00fcnleri yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n hesaplar\u0131na aktar\u0131lacak. ,1. etap talep toplama i\u015flemleri 14 Eyl\u00fcl'e kadar s\u00fcrecek. Getiriler yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n hesaplar\u0131na T\u00fcrk Liras\u0131 cinsinden yat\u0131r\u0131lacak. ,Senetler fiziken bas\u0131lmayacak, Merkezi Kay\u0131t Kurulu\u015fu b\u00fcnyesinde yat\u0131r\u0131mc\u0131 baz\u0131nda kayden saklanacak ,\u0130hra\u00e7 tarihini takip eden 3 ayl\u0131k s\u00fcre sonras\u0131nda yani 91'nci g\u00fcn ve sonras\u0131nda sat\u0131lmak istenirse bir iskonto uygulanmayacak. ,\u0130lan edilen fiziki alt\u0131n talep etme d\u00f6nemlerinde fiziki talepte bulunmayan yat\u0131r\u0131mc\u0131lara anapara \u00f6demeleri banka hesaplar\u0131na hesaben gram alt\u0131n olarak aktar\u0131lacak.\r\n\r\n,Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan arac\u0131 banka olarak Ziraat Bankas\u0131\/Ziraat Kat\u0131l\u0131m Bankas\u0131 belirlendi. Bu bankalar\u0131n \u015fubeleri arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla t\u00fcm T\u00fcrkiye genelinde etap etap ihra\u00e7 edilecek. Talep toplama d\u00f6nemlerinde vatanda\u015flar\u0131n bankalar\u0131n internet adresleri ve \u015fubelerine ba\u015fvurmas\u0131 gerekiyor.,Alt\u0131nlar hi\u00e7bir bir iskontoya tabi tutulmaks\u0131z\u0131n safl\u0131\u011f\u0131 oran\u0131nda bire bir olarak kabul ediliyor. Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar herhangi bir kayba u\u011fram\u0131yor. ,Yast\u0131k alt\u0131nda ya da banka kasalar\u0131nda hi\u00e7bir getiri olmaks\u0131z\u0131n tutulan alt\u0131nlara 6 ayda bir %1.20 (y\u0131ll\u0131k %2.40) ek getiri sa\u011flan\u0131yor.\r\n\r\n,Vatanda\u015f diledi\u011fi zaman tahvil veya sertifikay\u0131 Ziraat Bankas\u0131'na satarak nakde ula\u015fabilecek.\r\n\r\n,.,Hem alt\u0131n\u0131n de\u011feri artacak hem de y\u0131ll\u0131k y\u00fczde 2.4 getiri elde edecek.\r\n\r\n,\u0130hra\u00e7 tarihini takip eden ilk 3 ay i\u00e7erisinde senetler arac\u0131 bankaya sat\u0131lmak istenirse y\u00fczde 1.50 iskonto ile geri al\u0131nacak.\r\n\r\n,Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar vade tarihinden \u00f6nce isterlerse senetleri bir ba\u015fka ger\u00e7ek ki\u015fiye satabilir veya devredebilir. ,Hesaba yat\u0131r\u0131lan alt\u0131n kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda herhangi bir komisyon kesintisi yap\u0131lm\u0131yor. K\u00fcl\u00e7e alt\u0131n ile 22 ve 24 ayar alt\u0131nlar yat\u0131r\u0131labiliyor. Re\u015fat alt\u0131nlar kabul edilmiyor.\r\n\r\n,Elde edilecek getiriler i\u00e7in stopaj oran\u0131 Bakanlar Kurulu Karar\u0131 ile y\u00fczde 0 olarak belirlendi.\r\n\r\n,Vade sonunda, rafinerinin \u00fcretti\u011fi k\u00fcl\u00e7e alt\u0131n veya Darphane'nin \u00fcretti\u011fi ziynet alt\u0131n\u0131 al\u0131nabilecek.\r\n\r\n,Alt\u0131nlar \u00e7al\u0131nma, kaybolma riski ve saklama masraf\u0131 olmaks\u0131z\u0131n devlet g\u00fcvencesinde 1 kilograml\u0131k k\u00fcl\u00e7elere d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclerek saklanacak.\r\n\r\n