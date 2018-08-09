Altında en zengin il İstanbul

\u0130stanbullular, bankada ki\u015fi ba\u015f\u0131na 3,2 grama tekab\u00fcl eden 654,6 liral\u0131k alt\u0131n mevduat\u0131 ile T\u00fcrkiye'nin alt\u0131n zengini \u00e7\u0131kt\u0131.,\u0130stanbulllular, bankada ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen 654,6 liral\u0131k alt\u0131n mevduat\u0131 ile "T\u00fcrkiye'nin alt\u0131n zengini" oldu.\r\n\r\n,AA muhabirlerinin Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu (T\u00dc\u0130K) verilerinden derledi\u011fi bilgilere g\u00f6re n\u00fcfusu 15 milyon 29 bin 231 olan \u0130stanbul'da haziran sonu itibar\u0131yla bankada ger\u00e7ek ki\u015filere ait toplam 9 milyar 838 milyon 155 bin liral\u0131k alt\u0131n mevduat\u0131 bulunuyor.\r\n\r\n,B\u00f6ylece \u0130stanbul, 654,6 lira ile T\u00fcrkiye'de ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen alt\u0131n mevduat\u0131n\u0131n en fazla oldu\u011fu il olarak belirlendi. Buna g\u00f6re \u0130stanbul'da ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen alt\u0131n mevduat\u0131 3,2 gram alt\u0131na denk geliyor.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'deki iller aras\u0131nda ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen alt\u0131n mevduat\u0131 s\u0131ralamas\u0131nda \u0130stanbul'un hemen arkas\u0131ndan Isparta geliyor. Bankada toplam 274 milyon 181 bin liral\u0131k alt\u0131n mevduat\u0131 bulanan Isparta'da ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen tutar ortalama 632 lira oluyor. Bu da yakla\u015f\u0131k 3,1 gram alt\u0131n ediyor.\r\n\r\n,Ankara'da 2 milyar 989 milyon 644 bin liral\u0131k alt\u0131n mevduat\u0131 bulunuyor. Ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen 549,1 liral\u0131k ortalama alt\u0131n mevduat\u0131 ile Ankara \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada yer al\u0131yor. S\u00f6z konusu ilin ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen alt\u0131n mevduat\u0131 2,7 grama tekab\u00fcl ediyor.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'de ki\u015fi ba\u015f\u0131na alt\u0131n mevduat\u0131n\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011fu il ise 94,8 lira ile \u015eanl\u0131urfa oldu. \r\n,Bu anlamda \u015eanl\u0131urfa'n\u0131n hemen arkas\u0131ndan 103,6 lira ile A\u011fr\u0131 gelirken, bankada ki\u015fi ba\u015f\u0131na ortalama 105,2 liral\u0131k alt\u0131n mevduat\u0131 bulunan \u015e\u0131rnak \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc, 106,1 liral\u0131k alt\u0131n mevduat\u0131 bulunan I\u011fd\u0131r ise d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc s\u0131rada yer ald\u0131.\r\n\r\n,Mu\u015f, \u015e\u0131rnak, Hakkari, Van, Ardahan, Gaziantep, Kilis, Hatay, Bitlis, Kars, Diyarbak\u0131r, Siirt ve Batman, bankada ki\u015fi ba\u015f\u0131na 200 liran\u0131n alt\u0131nda alt\u0131n mevduat\u0131 olan di\u011fer iller olarak s\u0131raland\u0131.\r\n\r\n,Bu y\u0131l\u0131n haziran sonu itibar\u0131yla bankada ger\u00e7ek ki\u015filere ait alt\u0131n mevduat\u0131 en y\u00fcksek il \u0130stanbul olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti. \r\n\r\n,\u0130zmir ve Bursa'da ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen alt\u0131n mevduat\u0131 s\u0131ras\u0131yla 393,4 TL ve 369,8 TL oldu.\r\n\r\n,Bu arada bankada ger\u00e7ek ki\u015filere ait toplam alt\u0131n mevduat\u0131n\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011fu il ise Ardahan oldu. ,Bu rakam Ardahan'da 14 milyon 647 bin lira olarak ger\u00e7ekle\u015firken, onu takip eden Bayburt'ta 18 milyon 105 bin liral\u0131k, I\u011fd\u0131r'da ise 20 milyon 668 bin liral\u0131k alt\u0131n mevduat\u0131 bulunuyor.,\u0130stanbullular\u0131n alt\u0131n mevduat\u0131 10 milyar liraya dayan\u0131rken, Ankaral\u0131lar yakla\u015f\u0131k 3 milyar liral\u0131k mevduatla ikinci s\u0131rada, \u0130zmir 1,6 milyar liral\u0131k mevduatla \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ve Bursa 1,1 milyar liral\u0131k mevduatla d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc s\u0131rada yer ald\u0131.,Toplam n\u00fcfusun 1 milyon 985 bin 753 oldu\u011fu \u015eanl\u0131urfa'da ger\u00e7ek ki\u015filere ait bankalarda toplam 188 milyon 324 bin liral\u0131k alt\u0131n mevduat\u0131 bulunuyor.\r\n